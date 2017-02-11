العثور على حطام المروحية الليبية…ومقتل ثلاث طيارين

أعلن الجيش الليبي، اليوم السبت، مقتل ثلاثة طيارين في سقوط مروحية حربية جنوبي البلاد. وأكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية، العقيد أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحافي “مقتل طاقم الطائرة العمودية، وهم عميد طيار مؤمن الدرسي، ومساعد الطيار المبروك الجبالي الدرسي، وفني طيار إبراهيم بدر الدرسي”.

وأضاف المسماري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية، أنه تم “العثور صباح اليوم السبت على حطام الطائرة العمودية “سحاب mi35″ ” قرب حقل المبروك النفطي جنوب رأس لانوف، عقب مشاركتها، أمس الجمعة، في الغارات الجوية التي تستهدف مجموعات تابعة لمليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي”.

(سبوتنيك)