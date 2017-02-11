ترقُّب انفراجة كبيرة بالعلاقات المصرية السعودية

القاهرة – ربيع شاهين:

نفت مصادر دبلوماسبة مصرية مجددا وجود أية وساطات عربية لازالة الخلافات التي تعترض العلاقات بين القاهرة والرياض، وثمنت على ما ذكره وزير الخارجية المصري سامج شكري في عمان خلال زيارته إبان لقائه ملك اﻷردن ووزير الخارجية، والتي أكد على أن العلاقات بين مصر والسعودية ليست بحاجة ﻷية وساطات.

ونفت المصادر وجود وساطات قامت بها دول عربية ، خاصة بعد أن تواترت تقارير بهذا الخصوص بشأن الكويت والامارات ، على خلفية زيارات جرت على مستوى رفيع من جانب البلدين للقاهرة خلال اﻷشهر القليلة الماضية، فيما أكدت على أنه لم تكن هناك وساطات حتى تتعثر.

ولم تستبعد المصادر أن تشهد العلاقات انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة،ودللت على ذلك بالاشارات التي جرت خلال الفترة الأخيرة من جانب الرياض وخاصة خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه مهرجان الجنادرية،بجانب أن الجانبين تعاملا مع السحابة التي تعرضت لها العلاقات، وعدم انسياق أي منهما لتأجيجها،وكذا انضباط وسائل الاعلام في التعامل معها.