قمّة برلمانية عربية بالقاهرة اليوم تبحث التحدِّيات الإقتصادية والأمنية

القاهرة – «اللواء»:

تشهد القاهرة صباح اليوم أول اجتماع مشترك لرؤساء البرلمانات والبرلمان العربي والذي تحتضنه الجامعة العربية، في اطار المؤتمر السنوي الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات.

حيث توافدوا جميعهم وكان في استقبالهم بمطار القاهرة الدولي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي.

ويبحث الاجتماع التحديات التي تواجه المنطقة العربية وتهدد العديد من دولها وفي مقدمتها التحدي اﻷمني من جراء انتشار ظاهرة الارهاب العابر للحدود، والتهديدات التي تمس كيانات قائم، كما يتناول الاجتماع التحركات العربية لتسوية وحل المشكلات الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واﻷزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن.

ووصل الى القاهرة كل من رؤساء مجلس الشورى السعودي، ومجلس الامة الكويتي ورئيس مجلس النواب البحريني، ورئيس المجلس الشعبي الجزائري، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس البرلمان الاتحادي لجمهورية جزر القمر المتحدة، ورئيس مجلس النواب العراقي، ورئيس مجلس الشورى القطري، ورئيس مجلس الشورى العماني، ورئيس المجلس الوطني السوداني، ورئيس مجلس النواب الاردني.

ويشارك بالمؤتمر رئيس البرلمان المصري، ورؤساء الوفود نيابة عن كل من مجلس الدولة العماني، ومجلس الاعيان الاردني، ومجلس المستشارين المغربي، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، ومجلس النواب الليبي، ومجلس نواب الشعب التونسي، ومجلس النواب الجيبوتي، ومجلس النواب اليمني، فيما يشارك بالاجتماع وزير شؤون الخارجية والتعاون ممثلا لرئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية الـ « 27 «، على مستوى القمة،

ويفتتح رئيس البرلمان العربي، وقائع المؤتمر بجلسة عامة، يليها جلسة خاصة لرؤساء المجلس والبرلمانات العربية يعقبهما اعتماد الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر، ثم مؤتمرا صحافيا دوليا .