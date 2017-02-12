بالفيديو:سجين سابق في صيدنايا يرفض إظهار وجهه..خوفا من النظام!

دلال ديب

الحدث في مقابلة مع سجين سابق يسرد حقائق مرعبة في سجن صيدنايا.وطريقة التعذيب وانتهاك وسحق لكرامة الانسان.حفلات الاستقبال وطرق التعذيب المذلة المهينة التي لا توصف!

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