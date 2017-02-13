الكشف عن أسماء الوزراء الجدد في الحكومة المصرية.

كشفت صحيفة “البوابة” المصرية، نقلا عن مصادر برلمانية، اليوم، أن قائمة التعديل الوزاري التي سيتم يحثها في مجلس النواب، شملت 8 حقائب، ناشرة أسماء الوزراء الجدد.

وأوضحت الصحيفة أن القائمة بأسماء أعضاء الحكومة الجديدة، التي من المفترض عرضها على مجلس النواب المصري، غدا الثلاثاء، لمناقشتها خلال الجلسة العامة، تتضمن الشخصيات التالية:

اللواء هشام الشريف – وزيرا للتنمية المحلية، بدلا من أحمد زكي بدر،

ولبنى هلال – وزيرة للتخطيط، بدلا من أشرف العربي،

ومعوض الخولي – وزيرا للتعليم العالي، بدلا من أشرف الشيحي،

وعلي المصيلحي – وزيرا للاستثمار، بدلا من داليا خورشيد،

وعمر مروان – وزيرا لشئون مجلس النواب، بدلا من المستشار مجدى العجاتي،

وعبد المنعم البنا – وزيرا للزراعة ، بدلا من عصام فايد ،

وهاني سويلم – وزيرا للتربية والتعليم، بدلا من هلالي الشربيني

وأحمد نوار – وزيرا للثقافة، بدلا من حلمي النمم.

من جانبها، أكدت وكالة “رويترز”، نقلا عن مصادر برلمانية، إن التعديل الوزاري المزمع إجراؤه يشمل ما لا يقل عن 8 وزراء بينهم وزيرا الاستثمار والزراعة، ولم تكشف المصادر، التي استندت إليها الوكالة عن الأسماء النهائية للحقائب الجديدة.

ومن المتوقع إجراء تصويت في البرلمان غدا الثلاثاء للمصادقة على الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن، في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، عن إجراء تعديل على بعض الحقائب الوزارية، وفي مارس الماضي، أجرت السلطات المصرية تعديلا في حكومة شريف إسماعيل شمل 10 وزراء، من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.

وسيعرض التعديل الوزاري على مجلس النواب طبقا للمادة 147 من الدستور، التي تنص على أن “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.

المصدر: صحيفة “البوابة” + رويترز + وسائل إعلام مصرية