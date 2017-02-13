 رؤساء البرلمانات العربية طالبوا بتجميد  عضوية الكنيست الإسرائيلي بالإتحاد الدولي 

القاهرة – ربيع شاهين

طالب رؤساء البرلمانات العربية من الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي بتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلية في أجهزتها ومؤسساتها في اعقاب إقرار الكنيست لقانون شرعنة وسرقة الأرض الفلسطينية وتكريس الاستيطان عليها.

واعتبر رؤساء البرلمانات العربية،في ختام مؤتمرهم السنوي الثاني بالقاهرة أن إقرار هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية من قبل الكنيست انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمواثيق وللمبادئ والاهداف التي قامت من اجل تحقيقها تلك الاتحادات البرلمانية.

وأكدوا خلال بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر الثاني لهم بالقاهرة أن « قانون التسوية» شرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية،يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي، مطالبين دول العالم برفض هذا القانون وادانته، وعدم التعامل مع نتائجه.، ودعوا الى مواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرف كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس، بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الاميركية الجديدة بهذا الخصوص.

من جانبه قال غانم المرزوقى «رئيس مجلس الأمة الكويتى»، إنه لايجد أقل من تجميد عضوية الكنيست فى الاتحاد البرلمانى الدولى، ردًا على إصدار الكنيست الاسرائيلى القانون الخاص بشرعنة الاستيطان فى الأراضى المحتلة، فى مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية التى كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 22 34، الذى نص على إدانة الاستيطان ووقفه.

وأشار المرزوقي إلى أن هذا الكيان الإسرائيلى اعتاد إصدار مثل هذه القوانين المخالفة لميثاق الأمم المتحدة، دون أن يجد من يكبحه، وقال إن التوجه للاتحاد البرلمانى الدولى أمر متاح بأيدى العرب، على الرغم من أن ميزان القوى قد لا يكون فى صالحهم، غير أن تحقيق نصر سياسى أمر بالغ الأهمية ولكنه يتطلب توحيد الجهود وحشد الطاقات دون أن يتم الانتقاص من دور أى دولة عربية للقيام بواجبها الشرعى فى هذا الشأن. ونوه إلى إمكانية تمرير هذه الخطوة من قبل الدول العربية والإسلامية، التى تصل عضويتها فى الاتحاد البرلمانى الدولى إلى 57 دولة، فضلاً عن أنه لايوجد فيه حق الفيتو من قبل أى طرف، وقال إن إنجاز هذا المقترح ممكن بينما انتهى مجلس الأمة الكويتى من دراسة الجانب القانونى بشأن كيفية تطبيقه، وسيتم تقديمه إلى المؤتمر المقبل لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وقد أقر المؤتمر وثيقة شاملة سيتم رفعها للقادة العرب فى قمتهم المقبلة بالأردن التى تتضمن كافة التحديات والمخاطر والقضايا التى تواجه الدول العربية على مستوى الحكومات والشعوب أيضًا،تدعو الي التحرك لدعم القرارات التى تضمنتها الوثيقة، التى تطرقت إلى مختلف القضايا العربية، وفى مقدمتها سوريا واليمن والعراق وليبيا والإرهاب والتكامل الاقتصادى، الذى يعد أمرًا بالغ الأهمية والشباب والمرأة وغيرها من قضايا تعزز العمل العربى المشترك.