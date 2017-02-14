تحرير 13 مصريا مختطفا في ليبيا

تمكنت القوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع الجيش الليبي من تحرير 13 مصريا كانوا مختطفين لدى إحدى الميليشيات في منطقة أجدابيا الليبية، حسبما صرح متحدث رسمي الثلاثاء.

وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك:” تمكنت القوات المسلحة بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبى من الإفراج عن عدد (13) فرد مصري الجنسية كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية المسلحة بمنطقة أجدابيا الليبية”.

وأضاف:” تم الإتصال بذويهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم وعودتهم للبلاد”.وتعرض عشرات العمال المصريين لعمليات خطف في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وسط الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد وانتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة.