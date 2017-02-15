غارات مكثفة للجيش الوطني الليبي على مواقع القاعدة

شن الجيش الوطني الليبي، صباح الأربعاء، غارات جوية مكثفة، على مواقع لتنظيم القاعدة الإرهابي، في مدينة هُون بالجفرة جنوبي ليبيا، حسبما أفادت مصادرنا.

وكانت مقاتلات من سلاح الجو الليبي، قد شنت، في وقت سابق، 6 غارات جوية على تنظيم القاعدة، في محيط حقل المبروك جنوبي رأس لانوف.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، الأحد الماضي، وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في مواقع تنظيم القاعدة جراء الغارات.

وفي السبت الماضي، شن الجيش الليبي نحو 9 غارات مستهدفة مقاتلي تنظيم داعش بالقرب من حقل المبروك.