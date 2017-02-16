«آستانا» اليوم بوفد «مصغَّر» للفصائل ودي ميستورا: الدستور والإنتخابات في جنيف-٤

قال مقاتلون من المعارضة وشهود إن طائرات روسية قصفت مناطق تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا السورية لليوم الثاني في أول حملة قصف مكثف من نوعها منذ أن تدخلت روسيا في سوريا قبل أكثر من عام.

واقتحمت فصائل من المعارضة المسلحة يوم الأحد حي المنشية شديد التحصين في معركة أطلقت عليها اسم «الموت ولا المذلة» وقالت إن هدف الحملة إحباط أي محاولة من الجيش للسيطرة على معبر حدودي استراتيجي مع الأردن.

ومن شأن سيطرة النظام على المعبر الخاضع للمعارضة ومساحات من الأراضي في القطاع الجنوبي من المدينة أن تفصل بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شرق وغرب المدينة.

وقال الجيش السوري يوم الثلاثاء إن «الإرهابيين» فشلوا في تحقيق مكاسب وإن قواته ألحقت بهم خسائر كبيرة.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن المعارضة المسلحة أمطرت مناطق مدنية في درعا في جنوب البلاد بقذائف المورتر مما دمر كثيرا من المنازل.

وقال مصدر بالمعارضة إن ما لا يقل عن ٣٠ غارة روسية نفذت يوم الثلاثاء فيما منع المعارضة من تحقيق مزيد من المكاسب في الجيب شديد التحصين بعدما سيطروا على أجزاء كبيرة من الحي.

وقال إبراهيم عبد الله القيادي الكبير في المعارضة «عندما بدأ النظام يفقد السيطرة على بعض المناطق… بدأت الطائرات الروسية عملياتها.»

وامتد القتال أيضا إلى مناطق أخرى في المدينة حيث أطلق المعارضون قذائف المورتر على أجزاء يسيطر عليها النظام.

وقال سكان إن الجيش أطلق صواريخ أرض-أرض على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة.وقال أحد السكان ويدعى سلامة «لا يمر يوم إلا ويحاول النظام التقدم.»

وقال عمال إغاثة إن طائرات أصابت مستشفى ميدانيا في درعا يحصل على تمويل غربي وإن الغارات قتلت سبعة على الأقل من أعضاء أسرة واحدة في المنطقة الحدودية حيث فر كثير من السكان في الأيام الأولى من الصراع السوري.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية التي مقرها واشنطن والتي تدعم المستشفى في بيان إن أربعة من المسعفين أصيبوا في الهجوم.

من جانب آخر، قالت زعيمة كردية إن الفصائل الكردية السورية المسلحة وحلفاءها يتوقعون استمرار الدعم الأميركي لحربهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا وسيقاتلون القوات التركية إذا تقدمت صوب الرقة.

وتحدثت إلهام أحمد أكبر مسؤولة سياسية كردية بعد العودة من واشنطن حيث ضغطت على الإدارة الأميركية الجديدة من أجل الدعم السياسي والعسكري.

وقالت «يجب أن يكون هناك قطعا دعم عسكري من أجل القضاء على داعش.» وأضافت أن بعض المسؤولين الأميركيين عبروا عن اعتقادهم بأن الدعم قد يزيد ووصفت اجتماعاتها بأنها إيجابية.

وقالت إلهام أحمد إنها تبينت من لقاءاتها أن الولايات المتحدة ستحافظ على دعمها لقوات سوريا الديمقراطية إن لم تزد هذا الدعم.

وقالت تركيا هذا الأسبوع إن الهدف النهائي لتوغلها في سوريا هو تطهير منطقة حدودية تشمل الرقة من الدولة الإسلامية ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

وقالت إلهام أحمد «هذا غير مقبول. لن يسمح لتركيا» بالاقتراب من المناطق التي طردت منها قوات سوريا الديمقراطية المتشددين.

وأضافت «هذا سيعني زيادة التوتر. إذا حاولوا ذلك فستكون هناك اشتباكات بالطبع.»

تصفية حسابات

على صعيد ميداني آخر، قتل نحو ٧٠ مقاتلاً خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية في اشتباكات طاحنة بين فصيلين متشددين، كانا متحالفين في وقت سابق في شمال غرب ووسط سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأوضح المرصد أنه ٦٩ مقاتلاً لقوا حتفهم في قصف واشتباكات وتفجيرات واعدامات بين فصيل جند الأقصى وهيئة تحرير الشام» التي تضم كلاً من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) وحركة نور الدين زنكي.

واندلعت الاشتباكات الاثنين بعد توتر ناجم عن «حرب نفوذ» في المناطق الواقعة تحت سيطرة الطرفين في محافظة إدلب، وريف حماة الشمالي.

وسرعان ما تطور الأمر ليشمل اعدامات وتفجيرات انتحارية وبعربات مفخخة من جانب جند الأقصى.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «إنها تصفية حسابات بين أمراء حرب».

وتأتي هذه المواجهات بعد معارك غير مسبوقة الشهر الماضي بين حركة أحرار الشام الاسلامية وفصائل متحالفة معها من جهة، وجبهة فتح الشام من جهة ثانية، بعدما كان الطرفان متحالفين.

محادثات أستانا

سياسياً، تستضيف أستانا اليوم جولة ثانية من محادثات السلام السورية برعاية روسيا وايران، ابرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة الممثلة بوفد «مصغر»، وعلى جدول اعمال اللقاء بند رئيسي يتعلق بتثبيت وقف اطلاق النار في سوريا.

وتنطلق المحادثات اليوم «خلف أبواب مغلقة»، بعد تأخير ليوم واحد «لأسباب فنية»، وفق ما اوضحت متحدثة باسم وزارة خارجية كازاخستان.

وتبدأ المحادثات بـ»استشارات ثنائية» عند العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي قبل ان تنطلق «اجتماعات موسعة» عند الثانية عشرة ظهراً. ويُعلن البيان الختامي عند السادسة مساء، وفق برنامج عمل تسلمته المعارضة .

ومباحثات استانا هي الاولى التي تعقد برعاية روسية تركية ايرانية بعد استبعاد اي دور لواشنطن التي شكلت مع موسكو الطرفين الضامنين لاتفاقات الهدنة السابقة التي مهدت لجولات المفاوضات بين طرفي النزاع في جنيف.

وعقدت في ٢٣ كانون الثاني، جولة اولى من محادثات أستانا بين وفدي النظام والفصائل المعارضة، برعاية كل من موسكو وأنقرة وطهران، تم الاتفاق خلالها على آلية لتثبيت وقف اطلاق النار.

وفد «مصغر»

وغداة وصول وفد النظام برئاسة سفير سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، توجه الى استانا بعد ظهر امس وفد «مصغر» من الفصائل المعارضة برئاسة محمد علوش، القيادي في جيش الاسلام، الفصيل الاسلامي البارز في ريف دمشق.

وقال القيادي المعارض يحيى العريضي، احد المتحدثين باسم وفد الفصائل الى أستانا «ذاهبون الى أستانا كوفد رسمي معارض برئاسة محمد علوش.. لمناقشة أمر واحد فقط وهو مسألة أساسية، اذ تلقينا وعداً بانه سيصار الى تثبيت وقف اطلاق النار». واضاف «هذا ما نأمل إنجازه في حال توفر ارادة من قبل الضامنين وتحديداً روسيا». ومن المقرر أن يلتقي وفد المعارضة ممثلين عن روسيا وتركيا والامم المتحدة التي سبق وأعلنت انها سترسل «فريقاً تقنيا».

واوضح رئيس الدائرة الاعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد رمضان ان الوفد يضم بالإضافة إلى علوش الذي ترأس وفد الفصائل في الجولة الاولى «خمسة اعضاء من ممثلي الفصائل».

وقال رمضان ان هدف المشاركة في المحادثات «نقل رسالة الى الروس مفادها عدم وجود التزام» باتفاق وقف اطلاق النار فضلاً عن «استمرار الانتهاكات من خلال القصف الجوي والمدفعي والتهجير القسري وعدم حل قضية المعتقلين واستمرار حصار نحو آلاف المدنيين» من قوات النظام .

واكد ان الوفد سينقل ايضاً رسالة اخرى مفادها «رفض التطرق الى أي ملف سياسي في أستانا ونقل ذلك الى جنيف تحت مرجعية الامم المتحدة».

وتأتي محادثات أستانا قبل اسبوع من استئناف الأمم المتحدة جولة مفاوضات سلام في جنيف، هي الاولى منذ نيسان الماضي، في اطار الجهود الدولية المبذولة للتوصل الى تسوية سياسية للنزاع السوري الذي يقترب من بدء عامه السابع.

جنيف-٤

وفي السياق، وبعد أن كشف سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، امس أن المعارضة لم تتسلم جدول أعمال مفاوضات جنيف-٤ المزمع عقدها الأسبوع المقبل، قال ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، إن جدول أعمال محادثات جنيف سيلتزم بقرار لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى إنهاء الصراع ولن يتم تغييره.

وأضاف دي ميستورا من روما أن قرار الأمم المتحدة رقم ٢٢٥٤، استند إلى ثلاث نقاط رئيسية، وهي وضع أسس للحكم والاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال للصحافيين في ما بدا أنه رد على تصريحات من قبل المعارضة، إنها لم تتلق جدول الأعمال: «هذا هو جدول الأعمال ولن نغيره وإلا سنفتح أبواب الجحيم».

وأضاف أن الحكومة السورية يجب أن تدرك أن محادثات جنيف لن تكون «بشأن إجراءات وإنما بخصوص مستقبل سوريا.»

وكان المسلط قال إنه لا يمكن أن «يكون رئيس النظام السوري بشار الأسد على رأس السلطة، لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا»، مشيراً إلى أن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد.

وأكد أن الهيئة لم تتلق بعد جدول أعمال محادثات جنيف، المقرر أن تبدأ يوم ٢٣ شباط بعد مشاورات تمهيدية تبدأ يوم ٢٠ شباط.

وأضاف أن المفاوضات يجب أن تبدأ بمناقشة الانتقال السياسي. وتابع: «نريد مفاوضات مباشرة، واختصارا للوقت، ونهاية سريعة لمعاناة الشعب السوري».

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار قال المسلط إن الأسد وحلفاءه لا يزالون يرتكبون جرائم واتهمهم بالإعداد لهجوم كبير ضد منطقة الغوطة التي تسيطر عليها المعارضة إلى الشرق من دمشق.

وأضاف «الآن نريد أن ندخل في صلب العملية السياسية .. في جوهر العملية السياسية وهو مناقشة الانتقال السياسي وما نص عليه بيان جنيف -١ من تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة.»

وفي المواقف،أكدت الرئيسة المشاركة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي في سوريا امس أن محادثات جنيف ستفشل إذا استمر استبعاد الأكراد منها.

وقالت آسيا عبدالله خلال مؤتمر ضم ممثلين عن الأكراد السوريين والإيرانيين والعراقيين والأتراك في موسكو «من الواضح أنه من أجل حل الأزمة السورية، يجب أن يتمكن الجميع من المشاركة» في محادثات جنيف.

(«اللواء» – وكالات)