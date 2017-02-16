أردوغان يلتقي أمير قطر في ختام جولته الخليجية

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم جلسة مباحثات في الدوحة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأوضاع في فلسطين وسوريا واليمن، كما جرى التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان أردوغان قد وصل أمس الاول إلى العاصمة القطرية قادما من الرياض في إطار جولة خليجية تستهدف تعزيز التعاون بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى قطر وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيراق، والدفاع فكري إشيق، ورئيس هيئة الأركان خلوصي أكار ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

(قنا – الجزيرة نت)