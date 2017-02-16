أول امرأة تتولى منصب المحافظ في تاريخ مصر

من المتوقع أن تشهد مصر تعيين أول امرأة كمحافظ لمدينة، عندما تؤدي نادية عبده اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في وقت لاحق الخميس.

وستتولى عبده منصب محافظ البحيرة، خلفا لمحمد سلطان الذي سيشغل منصب محافظ الإسكندرية المجاورة، حسبما صرح سلطان للصحفيين.

ودرست نادية عبده الهندسة الكيميائية وأنهت دراساتها العليا في الهندسة الصحية، وكانت أول امرأة تشغل منصب رئيس لشركة مياه عمومية.

وقبل توليها منصب المحافظ، عملت عبده نائبا لمحافظ البحيرة.

وسيؤدي وزراء ومحافظون جدد اليمين القانونية اليوم الخميس أمام الرئيس.

ويأتي التعديل الوزاري وتغيير عدد من المحافظين في وقت تواجه فيه الحكومة تحديا صعبا لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، إضافة إلى التحديات التنموية المختلفة.