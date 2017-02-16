إيران والكويت تؤكدان ضرورة تطوير العلاقات

أكد الرئیس الإیراني وأمیر الكویت أهمیة الوحدة والتضامن بین الدول المسلمة والمجاورة، وضرورة تبادل الآراء والتنسیق لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمیة في المنطقة.

وأكد أمیر الكویت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح عزم بلاده على تطویر العلاقات مع إيران في جمیع المجالات، معربا عن ارتیاحه لزیارة روحاني ومواقفه الداعیة إلى الوحدة، واعتبر الصباح أن الأوضاع الراهنة في المنطقة تتطلب من جمیع الدول أن تكون لها علاقات جیدة فیما بینها.

وتأتي زيارة روحاني إلى الكويت الأربعاء 15 فبراير/شباط، ضمن جولة استهلها بسلطنة عمان.

وأكد روحاني على ضرورة التنسیق والتضامن بین دول المنطقة وتجنب الخلافات، موضحا أن جمیع الخلافات القائمة بالإمكان تسویتها عبر الحوار، “إننا نعتبر الحوار السبیل الوحید لحل المشاكل وسوء التفاهم بین دول المنطقة”.

وأشار روحاني إلى وجود “الكثیر من الطاقات لتعمیق وترسیخ العلاقات بین إیران والكویت في مختلف الأبعاد حیث یمكن تفعیلها كلها فی مسار مصالح الشعبین وكذلك المنطقة”.

وقال روحاني إن “المشاكل الكبیرة في المنطقة مثل الإرهاب تشكل خطرا عالمیا وشاملا، والسبیل الوحید لمواجهته والقضاء علیه، هو وقوف جمیع دول المنطقة والجوار إلى جانب بعضها في مواجهة الإرهاب”.

المصدر: وكالات