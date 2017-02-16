البرلمان العربي يؤكِّد التضامن مع لبنان ومركزية القضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل

القاهرة – ربيع شاهين:

جدد البرلمان العربي تأكيده على مركزية وجوهرية القضية الفلسطينية كما جدد رفضه وادانته لجميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الإحتلال الصهيوني من تقويض لخيار حل الدولتين وتهويد للمقدسات ودعا إلى إقرار خطة عربية عاجلة لمواجهة هذه الممارسات وإفشالها.

ودعا البرلمان في بيانه الختامي إلى تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته وأدان بشدة قانون التسويات الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي الذي يهدف إلى سرقة الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية للمستوطنات الإسرائيلية، كما استنكر قرار بريطانيا بإقامة احتفال بالذكرى المائة لوعد بلفور المشؤوم ودعوة نتنياهو للمشاركة به داعيا مجلس العموم البريطاني للضغط على حكومته لإلغاء قرارها.

وأكد البرلمان العربي بإهتمام كبير تطور الأوضاع بسوريا،وثمن قرار وقف إطلاق النار داعياً الأطراف المتنازعة إلى تثبيته،حفاظاً على الأرواح والممتلكات ورحب بالمفاوضات بين الجهات المتصارعة، داعيا إلى تغليب العقل على السلاح والقتل،وأكد على أهمية التفاوض لحل جميع النزاعات حفاظاً على الشعب السوري ووحدته والسلامة الترابية لسوريا،معربا عن أسفه الشديد لغياب الأطراف العربية عن مفاوضات إستانة،آملاً في إيجاد الحلول السريعة لمعاناة الشعب السوري وعودة سوريا إلى الحضن العربي وجدد رفضه القاطع لكل التدخلات الأجنبية،داعياً الدول العربية والمجتمع الدولي للوقوف مع سوريا وتمكينها من تخطي هذه المرحلة الدقيقة.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع لبنان ودعمه في كل المجالات، بما يحفظ الوحدة الوطنية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أية اعتداء بالوسائل المشروعة.

ولفت الي متابعته باهتمام شديد الوضع في اليمن ورفضه التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية وحث الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الى تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني ويدعم كل الجهود الرامية الى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء وشدد مجدداً على الإلتزام الكامل بثوابت الوحدة اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ومساعدته على بلوغ التنمية الشاملة من خلال تمكينه من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه.

وشدد علي وحدة اليمن وإستقلاله وسلامة أراضيه،وادانته إطلاق المليشيات الحوثية للصواريخ تجاه المملكة العربية السعودية تجاوزاً لحرمة المقدسات واستهتاراً بمشاعر المسلمين.