طلب لنتنياهو من ترامب اذا تم تلبيته…”الاسد” سيغضب!

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الاعتراف بضم “اسرائيل” لمرتفعات الجولان السورية التي احتلتها عام 1967.

وخلال تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام عبرية وأجنبية عقب الاجتماع مع ترامب بالبيت الأبيض سُئل نتنياهو عما إذا كان قد طرح قضية الجولان فأجاب قائلا: “نعم”.

ولدى سؤاله عن رد الرئيس الأميركي قال نتنياهو “لن أقول إنه فوجئ بطلبي”، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وكان كيان الاحتلال الاسرائيلي طلب هذا الطلب نفسه من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015 وقال دبلوماسيون في ذلك الحين إنه قوبل بالرفض.

وفي حين تتطلع تل ابيب منذ زمن طويل لاعتراف بضمها للجولان المحتل فإنه ليس واضحا ما إذا كان البيت الأبيض سيتخذ هذه الخطوة الآن خاصة وأنها ستزيد من تعقيد الأزمة السورية.

وإذا لبت الولايات المتحدة طلب الاحتلال الاسرائيلي فإن هذا على الأرجح سيغضب الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاءه روسيا وإيران الذين يشاركونه في حربه ضد الارهابيين.

وكانت إدارة ترامب تحدثت عن العمل عن كثب مع روسيا لإنهاء الصراع السوري، حيث سيقوض الاعتراف بسيادة الاحتلال الاسرائيلي على الجولان هذه الجهود.

المصدر: سبوتنيك