مندوب الامم المتحدة:حل الدولتين هو “الطريق الوحيد” للفلسطينيين

(أ ف ب) – اكد مبعوث الامم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، أن حل الدولتين يبقى “الطريق الوحيد” لتحقيق تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين في السلام. واجتمع المجلس لمناقشة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بعد اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لانهاء النزاع
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