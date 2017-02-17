دعوة أمين عام الأمم المتحدة للقمّة العربية المقبلة

القاهرة – ربيع شاهين:

وجّه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدعوة الىانطونيو غوتيريش ، سكرتير عام الأمم المتحدة لحضور القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في عمان 29 اذار المقبل، وعقد أبو الغيط وغوتيرش جلسة مباحثات ثنائية هامة شهدت تبادل وجهات النظر حول سبل الارتقاء بالتعاون والتنسيق القائم بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، إضافة إلى تناول عدد من القضايا الدولية ذات الأولوية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة بأن أبو الغيط تطرق مع غوتيريش إلى آخر مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد الأمين العام مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، الأمر الذي يحتم التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لها تتأسس على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومع الاخذ في الاعتبار أن تسوية هذه القضية تمثل مدخلاً هاماً لمعالجة عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، مضيفاً أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لوقف التدهور المستمر للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.

وقد اتفق الجانبان على أن حل الدولتين يظل هو السبيل الحقيقي والوحيد لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية السعي خلال الفترة المقبلة لتكثيف الجهود الدولية الرامية لتفعيل مخرجات مؤتمر باريس الذي عقد في كانون الثاني الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المسؤولين تناولا أيضا التطورات المتعلقة بالأزمة السورية بما في ذلك الاجتماعات الجارية حالياً في الاستانة والاجتماعات الأخرى التي سيعقدها المبعوث الخاص بسكرتير عام الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا للأطراف السورية المعنية في جنيف اعتباراً من يوم 23 الجاري.

وقد أكدا في هذا الصدد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة تلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب السوري.

وأشار المتحدث إلى أن الجانبين ناقشا الأبعاد الحالية للأزمة في ليبيا وكيفية العمل على الارتقاء بالتعاون بين المنظمتين للحفاظ على وحدة ليبيا وتأمين مصالح كافة الليبيين.