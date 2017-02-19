ظاهرة انتقام غير مألوفة من “داعش” في “رفيلة” العراقية

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر اقدام بعض العراقيين في منطقة رفيلة، على الانتقام من عناصر داعش بطرق غير مألوفة، اضافة إلى تدمير بيوت من يقولون إنهم عناصر في التنظيم الإرهابي.

ونشرت وكالة رويترز في تقرير مفصل، نشرته اليوم، إن المنطقة التي كانت خاضعة لسيطرة داعش شهدت عمليات نسف للبيوت ونبش قبور وذلك عقب تقدم القوات الحكومية في معركة استعادة الموصل.

وأشارت إلى مظاهر “نبش بعض السكان المحليين قبور متشددي التنظيم الذين دفنوا في المنطقة”، كما نقلت شهادة أحد سكان رفيلة عن حادثة مماثلة استهدفت أحد عناصر داعش.

ووفق رويترز، روى رجل، كيف تم استخراج رفات متشدد معروف باسم أبو طه من القبر في الآونة الأخيرة، حيث ربطت بعربة انطلق قائدها يجر الرفات خلفه في الشوارع، حتى تبعثرت العظام ولم يتبق منها شيء.

وأضافت أنه تم تصوير هذه الحادثة، ونشرت الصور على صفحة فيسبوك لشخص من رفيلة ينتمي إلى “جهاز مكافحة الإرهاب”، وارفقها بمناشدة كل من لديه معلومات عن مواقع أخرى لقبور المتشددين أن يتصل به حتى يمكن “تطهير الأرض منهم”.

وفي صورة لحادث آخر، تم استخراج جثة متشدد آخر في المنطقة نفسها، ووضعت جمجمته على سيارة وضعت سيجارة بين الفكين اللذين كانت كل أسنانهما مخلوعة باستثناء واحد.

ونشرت رويترز أيضا فيديو لعملية تفجير بيوت عناصر من التنظيم، ظهر في إحدى اللقطات عشرات من سكان رفيلة كبارا وصغارا وهم يشاهدة بيت جارهم السابق أبو ميثم أثناء نسفه.

ونقلت عن سكان قولهم إن أبو ميثم انضم إلى تنظيم داعش، الذين سيطروا على مئات المدن والقرى، من أمثال رفيلة لأكثر من عامين وأخضعوا سكانها لحياة العنف والحرمان.

وكان أبو ميثم، حسب رواية السكان، قد فر عندما طردت القوات العراقية المتشددين من المنطقة العام الماضي، أثناء تقدمها شمالا باتجاه الموصل أكبر معاقل التنظيم.

وفي يناير الماضي، تم تحرير الشطر الشرقي من المدينة في العملية التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ، لتعلن الحكومة العراقية، اليوم الأحد، عن بدء الهجوم لتحرير شطرها الغربي.

تجدر الاشارة الى ان أبو ميثم من موظفي وزارة النفط العراقية قبل أن تخضع المنطقة لسيطرة تنظيم داعش، وكان مشاركا في مقاومة القوات الأميركية منذ عام 2003 مع شقيقه الذي تم أيضا هدم بيته القريب.

المصدر : رويترز. وكالات