فريق عمل أمريكي -إسرائيلي لبحث قضية “المستوطنات”

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد أيام من لقائه الرئيس الأمريكي اتفاق بلاده والولايات المتحدة على تشكيل فريق عمل مشترك لبحث قضية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع دونالد ترامب خلال المباحثات التي عقداها مؤخرا في واشنطن على “تشكيل فرق مشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة على جميع الأصعدة الرئيسية”.

وأضاف: “اتفقنا أيضا على تشكيل فريق عمل كان الأول من نوعه ولم نتفق على مثله من قبل، وأعني بالطبع المستوطنات” في الضفة الغربية.

وأكد نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته اليوم، أن فرق العمل الإسرائيلية الأمريكية المشتركة ستعنى بقضايا “الأمن والاستخبارات والمعلوماتية والتكنولوجيا والاقتصاد ومجالات أخرى متعددة”.

يذكر أنه سبق لترامب وأكد في مؤتمر صحفي عقده مع نتنياهو في الولايات المتحدة الأربعاء الفائت،أنه “يعكف في الوقت الراهن على دراسة حل الدولتين، وحل الدولة الواحدة”، مشيرا إلى أنه “سيؤيد الاتفاق الذي سيرضي الطرفين” الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف: “أستطيع العيش مع كل منهما، وكنت أعتقد في السابق أن الحل يجب أن يقوم على مبدأ الدولتين وأنه الأسهل من نوعه، إلا أن سعادتي لن تتم إلا بسعادة إسرائيل والفلسطينيين، وسوف أؤيد الحل الذي سيحظى برضى الجانبين”.

وطالب ترامب تل أبيب بأن تبدي مزيدا من المرونة في المفاوضات مع الفلسطينيين “وأن يظهر الإسرائيليون مدى تحليهم بالإرادة اللازمة للتوصل إلى السلام رغم صعوبة هذا الأمر”، مناشدا نتنياهو “ضبط النفس والحد بعض الشيء” من النشاط الاستيطاني.

أما الفلسطينيون، فقد أهاب الرئيس الأمريكي بهم “التخلص من الكراهية التي يكنونها” لإسرائيل والاعتراف بوجودها، ويقطن نحو 400 ألف مستوطنن في الضفة الغربية وسط 2,6 مليون فلسطيني، حسب السلطات الإسرائيلية.

وأعطت إسرائيل في أعقاب تنصيب ترامب، الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، حيث يعكس تسريع وتيرة الاستيطان رغبة الحكومة الإسرائيلية في اغتنام فترة حكم ترامب بعد ثماني سنوات من إدارة باراك أوباما التي كانت تعارض الاستيطان.

وأقر البرلمان الإسرائيلي أيضا قانونا يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، الأمر الذي شجبه المجتمع الدولي وأثار غضب الفلسطينيين، فيما لا يقر المجتمع الدولي بشرعية المستوطنات كافة.

المصدر: RT و”أ ف ب”