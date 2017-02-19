مقتل 14 في انفجار سيارة مفخخة أمام برلمان مقديشيو

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قتل نحو 18 شخصا على الأقل، اليوم الأحد 19 فبراير/شباط، بسبب انفجار سيارة مفخخة قرب تقاطع مزدحم قريب من البرلمان في العاصمة الصومالية، مقديشيو.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول أمني محلي يدعى، محمد جبيلي، قوله: “أحصينا مقتل 14 شخصا وجرح أكثر من 30 آخرين، حيث كانت منطقة الانفجار مزدحمة، لوجودها على تقاطع بجانب أحد الطرقات”.

وأوضح المسؤول الأمني أن التفجير تسبب في وقوع عدد كبير من المدنيين، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن أن عدد القتلى ارتفع ليصبح 18 شخصا، ونحو 25 مصابا.

ونقلت بدورها وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن العقيد، محمد حسين، قوله إن الانفجار وقع في وسط محلات تجارية وغذائية في حي المدينة بالعاصمة، مشيرا إلى أن أرقام الضحايا قد تزداد بصورة كبيرة خلال الساعات القادمة، لأن هناك إصابات خطرة عديدة.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث، ولكن التفجير وقع بعد ساعات من تهديد جماعة “الشباب” المتطرفة الرئيس الصومالي الجديد “محمد عبد الحي فارمجو” باستمرار العمليات الانتحارية ضد الرئيس وحكومته، بعد تبنيها هجوم بقذائف الهاون بالقرب من مراسم تسلم الرئيس الجديد السلطة يوم الخميس الماضي.

سبوتنيك