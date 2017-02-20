شكري إلى واشنطن تحضيراً لزيارة السيسي: لتطوير العلاقات واستعراض الملفات العربية 

القاهرة – ربيع شاهين:

يقوم وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة الى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل يومي 25 و26 من الجاري يلتقي خلالها رموز الادارة الأميركية الجديدة وعلى رأسهم وزير الخارجية الجديد ريكس تيلرسون الى جانب القائم بأعمال مستشار اﻷمن القومي واﻷطراف اﻷميركية.

وسيطرح شكري خلال زيارته التى تستغرق يومين وتستهدف الترتيب لزيارة لاحقة مهمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رؤية بلاده حيال مستقبل وشكل العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات وكذا رؤيتها تجاه القضايا الاقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسبل تسويتها الى جانب ملف الارهاب الذي يحظى باهتمام كبير من جانب القاهرة وواشنطن في عهد الادارة الجمهورية الجديدة برئاسة دونالد ترامب علاوة على استعراض مختلف جوانب الأزمة السورية المعقدة والوضع في ليبيا واليمن ومنطقة الشرق الأوسط ككل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد خلال لقاء صحفي مع المحررين الدبلوماسيين المعتمدين لدى الوزارة أن هناك اهتماما أميركيا بدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات انطلاقا من دورها وأهمية العلاقات معها والتشاور معها حيال مجمل الأوضاع بالمنطقة ونوه باهتمام الادارة الأميركية ايضا بالتوصل الى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية مشيرا الى أن لديها رصيدا يؤهلها للتحدث مع واشنطن والتحاور معها حيال قضايا المنطقة.

واستعرض المتحدث تحركات ونشاطات الدبلوماسية المصرية خلال اﻵونة اﻷخيرة في اطار الترتيب للقمة العربية في آذار المقبل وجولات الوزير شكري في العديد من الدول العربية للتنسيق بين جميع دول المنطقة، خاصة في ظل وجود ادارة اميركية جديدة ترى مصر اهمية ان يتحدث العرب بصوت واحد وأن يعرضوا رؤية موحدة عليها.

وأكد على ان وجود ادارة أميركية جديدة يستوجب وجود طرح عربي واضح فيما يتعلق بمواجهة تحديات المنطقة، بحيث أن تكون الرسائل التي توجه للادارة الأميركية تعكس رؤية موحدة بين جميع الدول العربية ﻷنه كان هناك دائما حرص لذلك، وهذا ما تم ملاحظته في لقاءات الوزير خلال زياراته للعديد من الدول العربية خاصة اﻷردن التي تحتضن القمة القادمة.

وقال ابو زيد أن هناك حرصاً من الجانب الأميركي للاستماع لوجهة نظر مصر لقضايا مكافحة الإرهاب ورغبة في القضاء على هذه الظاهرة فضلاً عن مناقشة الأوضاع في القضية السورية والليبية واليمنية والفلسطينية.

واشار الى أنه خلال اللقاءات التي سيجريها الوزير في واشنطن سوف يعرض خلالها وجهة نظر مصر فيما يأتي في دعم الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط. وقال أن مصر تستطيع أن تقدم طرحا للملف الفلسطيني استنادا الى تقارب العلاقات مع فلسطين واسرائيل، كما انها دائما تبذل جهودا مع شركائها.

وبشأن سوريا لفت الى أن رؤية مصر تتركز في دعم جهود وقف إطلاق النار في اجتماعات الأستانة، كما يتم التنسيق في اجتماعات جنيف المزمع عقدها في الأيام المقبلة.

ونوه بتلقي الوزير اتصالا هاتفيا مؤخرا من ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي لسوريا مشيرا الى أنه تناول نتائج اجتماعات أستانة وترتيبات مؤتمر جنيف الذي تلقت مصر الدعوة للمشاركة به.

وقال ابو زيد انه من المهم الا يتم استبعاد أي طرف في سوريا سوى التي استبعدهم قرار مجلس اﻷمن وأن تشارك جميع الأطراف المعارضة للتعبير عن رؤيتهم للعملية الانتقالية لسوريا في الفترة المقبلة.