ماتيس:اداء الجيش العراقي جيد و”داعش” لن ينتهي بعشية وضحاها

أثنى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على قدرات الجيش العراقي القتالية، الذي يخوض حربا شديدة ضد تنظيم “داعش”، وذلك في أول زياره له لبغداد اليوم .

وصرح ماتيس في مؤتمر صحفي، خلال زيارته التي لم يعلن عنها مسبقا، أن “الكثير يشككون في مستوى الجيش العراقي، و يقول إن أداء الجيش جيد للغاية”، مضيفا أن تهديد التنظيم “لن ينتهي في عشية وضحاها، ندرك أن الحرب ستكون طويلة أمام هذا العدو، ولا أتوقع أن تطلب منا الحكومة العراقية ترك العراق مباشرة بعد تحرير الموصل”.

وقال إنه يهدف إلى الحصول على تقييم حديث لمجريات الحرب أثناء زيارته للعراق، التي تأتي بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدء معركة استعادة الساحل الأيمن (غرب) الموصل، التي يُحاصر فيها مسلحو التنظيم.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد قال في بداية زيارته إن الجيش الأمريكي في العراق “ليس للاستيلاء على نفط أحد”، متداركا بذلك تصريحات الرئيس دونالد ترامب.

يذكر أن ترامب قال في خطاب أمام مسؤولين في المخابرات المركزية الأمريكية: “كان علينا أن نحتفظ بالنفط (بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003، لتغطية تكاليف احتلاله).. لكن حسنا.. ربما تتاح لكم فرصة أخرى”، وهو التصريح الذي رد عليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قائلا إن نفط العراق ملك للعراقيين بحسب الدستور.

وأشار ماتيس إلى أنه لم يطلع على الأمر التنفيذي الجديد الذي تبحثه الإدارة الأمريكية حول حظر دخول اللاجئين ومواطني دول ذات أغلبية مسلمة، وأضاف “لكنني الآن متأكد من أننا سنتخذ خطوات للسماح لمن قاتلوا إلى جوارنا على سبيل المثال بدخول الولايات المتحدة.”

ومن الجدير بالذكر أن ماتيس الجنرال المتقاعد في قوات مشاة البحرية، قاد القوات الأمريكية في العراق وسعى إلى استثناء العراقيين، الذين عملوا مع الجيش الأمريكي بما في ذلك المترجمين من حظر السفر المثير للجدل، الذي أعلنه ترامب.

وتصريحات ماتيس قد تكون إشارة إلى اختلافاته السياسية مع ترامب، الذي اعترف بأن الأول لم يوافقه الرأي بشأن جدوى التعذيب كوسيلة استجواب. وفي مثال آخر على الاختلاف، نأى ماتيس بنفسه عن وصف ترامب لوسائل الإعلام بأنها “عدو الشعب الأمريكي”، قائلا إنه ليست لديه مشاكل مع الصحافة.

المصدر: وكالات