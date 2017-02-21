أبو الغيط يدعو لـ«وستفاليا» بالمنطقة: نمو التطرّف تزايد مع الثورة الايرانية

القاهرة – ربيع شاهين:

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الي تطبيق معاهدة وستفاليا (التي أنهت حرب الثلاثين عاماً بين البروتستانت والكاثوليك عام 1648) بمنطقة الشرق الأوسط.

ولفت أمام مؤتمر ميونيخ للأمن أن لهذه المعاهدة دلالتها في التاريخ الأوروبي الحديث. وإنني على ثقة كذلك من أنكم على إطلاع كافٍ بالصراعات الحالية في الشرق الأوسط في ظل الواقع القائم حالياً بهذه المنطقة.

وقال أبو الغيط إن لمعاهدة وستفاليا دلالات متعددة يُمكن النظر إليها بوصفها ميلاد مفهوم سيادة الدولة والنظام الحديث للدول كما نعرفه، ونوه الي إن هذه الاتفاقية وضعت أيضاً مبدأ التسامح الديني في العلاقات الدولية ولكن فوق ذلك كله،فإن لها علاقة بالفكرة القائلة بأن في الإمكان صياغة نظام إقليمي جديد من خلال انخراط أطرافه في مفاوضات مطولة تُعالج المعضلات الأمنية، وتُلبي تطلعاتهم القومية والدينية.

وقال إن منطق وستفاليا يفترض أنه إذا ما تمت مناقشة كل هذه المخاوف ومشاعر انعدام الأمن على طاولة المفاوضات،وبأسلوب مكشوف وشفاف،وبالاستعانة بقدر من الدبلوماسية الحاذقة، فإن بالإمكان التوصل إلى حلول وسط،ومن الممكن كذلك الوصول إلى»صفقة كبرى» شاملة،بحيث يتولد عن هذه العملية إقامة نظام جديد يتضمن مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة التي يتوافق عليها الأطراف ذات الصلة.

وشدد أبو الغيط على أن ما نحتاجه اليوم ليس نظاماً جديداً بشكلٍ كامل وانما العودة إلى ذات المبادئ التي تأسس عليها نظام وستفاليا وهي: الاعتراف المتبادل بالسيادة المتكافئة بين الدول،وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والفصل بين الدولة والدين.

ونوه الى أن الوضع ظل يتراجع في الشرق الأوسط منذ هزيمة 1967، فضلاً عن أنه تآكل بصورة أكبر في أعقاب «الثورة الإسلامية» في إيران في 1979 إن المساعي الإيرانية لتصدير الثورة تعاظمت بصورة لافتة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، وساعدها في ذلك التخبط الهائل الذي طبع سياسة القوى الكبرى وبالتحديد غزو العراق في عام 2003.

ونبه الى إن السياسات الإيرانية استغلت هذه الخلافات المذهبية وفاقمتها بهدف الدفع بمصالحها الخاصة ومن أجل تعزيز طموحاتها في الهيمنة.

وقال أنه إذا كانت إيران تظن أنها ممثلة للشيعة في كل مكان، فإن ذلك يعني أننا نعيش في عالم سابق على وستفاليا حيث تتشكل الولاءات وفقاً للانتماءات الطائفية والدينية، بدلاً من تلك الوطنية والعلمانية.

(أ ف ب)