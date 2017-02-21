الأمم المتحدة: محاكمة سيف الإسلام القذافي غير نزيهة

ذكرت الأمم المتحدة اليوم ن محاكمة سيف الإسلام ابن معمر القذافي، لاتفي بالمعايير الدولية وأنه يجب أن يواجه اتهامات بالقتل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ الإطاحة بالقذافي في 2011 يحتجز سيف الإسلام في منطقة الزنتان الجبلية الغربية الليبية لدى أحد الفصائل التي تتنازع على السلطة منذ مقتل الزعيم الليبي.

وحكمت محكمة في طرابلس بالإعدام غيابيا على سيف الإسلام في تموز عام 2015، بسبب جرائم حرب من بينها قتل محتجين خلال الانتفاضة، ورفضت قوات الزنتان تسليمه قائلة، إنها “غير واثقة” من أن طرابلس ستضمن عدم هروبه.

وأشار تقرير أعدته بعثة الأمم المتحدة ومكتبها لحقوق الإنسان، الى محاكمة 37 متهما من بينهم سيف الإسلام إلى انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها تشمل الاحتجاز في سجن انفرادي لفترة طويلة دون السماح بالاتصال بالأسرة أو المحامين ومزاعم تعذيب لم يتحقق منها بشكل ملائم، واضاف أن “الإجراءات لم تطبق المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة وتمثل انتهاكا للقانون الليبي في بعض النواحي”.

واوضح أن “الحكومة الليبية غير قادرة على ضمان اعتقال وتسليم سيف الإسلام، الذي ما زال في الزنتان ويعتبر خارج سيطرة السلطات الليبية المعترف بها دوليا”.

كما حث التقرير “السلطات الليبية على إصلاح نظام العدالة الجنائية، قائلا: “هذه المحاكمة سلطت الضوء على عيوب كبيرة وخطيرة”.

ولم يستدع شهود ادعاء للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة، الأمر الذي يقوض قدرة المتهمين على الطعن في الأدلة، ومن المقرر أن تراجع محكمة النقض الليبية الإجراءات التي اتبعت في هذه القضية، دون الوقائع والأدلة، وأكد التقرير على أن “مثل هذه المراجعة لا تمثل استئنافا كاملا وفقا لما تطلبه المعايير الدولية”، داعيا السلطات الليبية إلى ضمان تسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية الدولية.

من جهته قال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان: “هذه المحاكمة فرصة مهدرة لتحقيق العدالة”.

ويجدر ذكر ان سيف الإسلام ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي كانوا من بين 9 متهمين حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.

المصدر: رويترز