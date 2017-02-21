تونس ومصر والجزائر لإحياء الحوار بين الليبيين

نجا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج امس من اطلاق نار تعرض له موكبه في طرابلس، كما اعلن ناطق رسمي.

وقال اشرف الثلثي الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق ان «موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي تعرض لاطلاق نار اثناء مروره قرب منطقة ابو سليم في طرابلس.

كل سيارات الموكب مصفحة. لم تسقط اصابات». من جهته قال محمد سالم من المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الاعلى للدولة ان موكب السويحلي والسراج وكذلك آمر الحرس الرئاسي نجمي الناكوع «تعرض لإطلاق نار كثيف أثناء مرورهم بالطريق السريع من قبل المجموعة المسلحة المتمركزة في القصور».

واضاف ان ذلك ادى الى اصابة اثنين من الحرس بجروح مشيرا الى «اجتماع طارئ يجمع السويحلي والسراج والناكوع الآن في طرابلس».

وفي وقت لاحق، اصدر السراج بيانا على موقع فيسبوك يؤكد ان «مجموعة مارقة خارجة عن القانون حاولت التعرض لموكب السيارات التي كانت تقلنا مع عدد من مسؤولي الدولة اثناء مرورنا في محيط القصور الرئاسية اثر عودتنا من افتتاح المقر الجديد لجهاز المباحث العامة».

واضاف «جرى اعتداء باطلاق النار على احدى سيارات الموكب ولم يصب احد باذى».

واكد السراج ان «القوة الامنية التابعة للمجلس الرئاسي تلاحق هذه المجموعة وسيتم تقديم افرادها الى العدالة فور القبض عليهم».

في الاثناء، اتفقت تونس ومصر والجزائر ن على إحياء الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين وكسر الجمود حتى تتفادى ليبيا مزيدا من الفوضى والاقتتال وتتجنب دول الجوار الخطر المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية.

وعقب اجتماع دام يومين بين وزيري خارجية مصر وتونس ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن إعلان تونس ينص على دعم جيران ليبيا لحوار يضم كل الفرقاء السياسيين ولا يستثني أحدا على أن تعقد قمة بين رؤساء مصر وتونس والجزائر في العاصمة الجزائرية في وقت لاحق.

وأضاف «حالة الترقب والجمود في ليبيا لا يمكن أن تستمر ودول الجوار تلعب دورها في مرافقة الليبيين إلى حوار ليبي-ليبي»

وقال وزير خارجية مصر سامح شكري في المؤتمر الصحفي المشترك «نريد وحدة الرؤية للتوصل إلى حل ليبي-ليبي».

من جهته قال عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري إن المبادرة التونسية الجزائرية المصرية هي «رسالة للمجتمع الدولي بأن المنطقة بحاجة للاستقرار والأمن».

وقال الوزير التونسي الجهيناوي إن البلدان الثلاثة ستبدأ سلسلة مشاورات في الفترة المقبلة تضم كل الأطراف الليبية الرئيسية دون أن يعطي مواعيد محددة لهذه اللقاءات وأشار إلى أن تونس ستدعو خليفة حفتر القائد العسكري في شرق ليبيا في الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن الجهيناوي أن رؤساء تونس والجزائر ومصر سيعقدون اجتماعا بالعاصمة الجزائرية «لدعم تسوية سياسية شاملة» للأزمة في ليبيا الغارقة في الفوضى، من دون تحديد موعد الاجتماع.

(ا.ف.ب – رويترز)