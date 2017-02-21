قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على قرى في دير الزور

تمكنت “قوات سوريا الديمقراطية” اليوم” من السيطرة على عدة قرى في محافظة دير الزور شرقي سوريا، في إطار حملة ضد تنظيم “داعش”.

وسيطرت “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تتألف أساسا من مقاتلين أكراد وتدعمها الولايات المتحدة، على قرى فتاشة وكسار ومستور وغيرها في دير الزور.

من جهته قال مصدر عسكري كردي إن هذا التقدم يأتي ضمن عملية لمحاصرة الرقة، معقل التنظيم المتطرف في سوريا، واستعادتها في نهاية المطاف، مشيرا لوكالة “رويترز”، إلى أن تلك القوات دخلت الجزء الشمالي من محافظة دير الزور للمرة الأولى واستعادت عددا من القرى من قبضة مسلحي “داعش”.

المصدر: RT + رويترز