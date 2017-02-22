برلمان تونس يقر قانون الإبلاغ عن الفساد

صادق برلمان تونس مساء اليوم على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في خطوة قالت الحكومة انها ستساعدها في “مكافحة” هذه الافة المتفاقمة التي تنخر الاقتصاد.

وحضر الجلسة 145 من إجمالي 217 نائبا في البرلمان، كما صوت كل الحاضرين على “القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه”.

وعقب التصويت، قال عبد الفتاح مورو نائب رئيس البرلمان، ان هذا القانون “إنجاز للثورة” التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي. وبدأ البرلمان امس مناقشة القانون بحضور وزير الوظيفة العمومية والحوْكمة عبيد البريكي.

وقال البريكي مخاطبا نواب البرلمان عقب المصادقة على القانون إن وجود “تشريعات قوية مثل هذا القانون، سيسهّل علينا عملية مكافحة” الفساد، وأقر بأن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في اغسطس/آب 2016 لم تحرز “تقدما كبيرا” في “مكافحة” و”منع الفساد” بسبب غياب التشريعات اللازمة.

وكان الشاهد تعهد في الثالث من آب 2016 يوم كلفه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تشكيل الحكومة بـ”اعلان الحرب على الفساد والفاسدين”.

ويجرّم القانون الجديد “الانتقام” من المبلّغين عن الفساد خصوصا اذا كانوا من موظفي القطاع العام، كما ويوفر القانون لهؤلاء “حماية” من “المضايقات” و”الاجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء (من الوظيفة) أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل (من مكان العمل) أو النقل التعسّفية”.

كما يجرم “تهديد” المبلغين عن الفساد. ومؤخرا أعلن شوقي الطبيب رئيس “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” ان المبلغين عن الفساد من موظفي الادارات العمومية يتعرضون الى “التنكيل” من رؤساهم في العمل. وحوالي 90 بالمئة من ملفات الفساد هي ضد الادارات العمومية، كما أن معظم المبلغين عن الفساد هم موظفون بهذه الادارات، وفق منظمة “أنا يقظ” فرع الشفافية الدولية في تونس. و

بحسب المنظمة، تعرض كثير من الموظفين الذين نددوا بحالات الفساد في اداراتهم الى “التجميد” في الرتب الوظيفية أو عقوبات تأديبية وحتى محاكمات بحجة “إفشاء اسرار مهنية”، وبسبب “الخوف من الانتقام” وغياب قانون يحمي المبلّغين، يبلّغ 5 بالمئة فقط من التونسيين عن حالات فساد تعرضوا لها او رصدوها بحسب دراسة لمنظمة الشفافية الدولية نشرت منتصف 2016. كما خسر تونس سنويا نقطتين في الناتج المحلي الاجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب “اللاحوكمة”، وفق البنك الدولي.

وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام بن علي “تفاقم” الفساد في تونس (وفق البنك الدولي) رغم انه كان أحد الاسباب الرئيسية للثورة، وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 الى المرتبة 75 في 2016.

المصدر: أ ف ب