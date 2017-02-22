مقتل قبطي ونجله في شمال سيناء

(أ ف ب) – اعلن مسؤولون العثوراليوم على جثتي مسيحيين مصريين هما أب وابنه قتلا حرقا وبالرصاص في شمال شبه جزيرة سيناء.

وكان اتنظيم داعش اعلن مسؤوليته عن اعتداء انتحاري في 11 كانون الاول الماضي ضد كنيسة قبطية في القاهرة اسفر عن مقتل 29 شخصا. كما هدد التنظيم المتطرف الاحد الفائت، عبر شريط فيديو نشر على تطبيق الرسائل المشفرة “تيليغرام” باعتداءت جديدة ضد الطائفة المسيحية.

واكد مسؤولون في الشرطة والاسعاف المحلي ان جثة مصابة بعدة رصاصات لمسيحي قبطي في الستين من العمر وابنه الذي قتل حرقا عند الفجر وراء مدرسة في العريش، كبرى مدن شمال سيناء.

وفي 12 شباط الجاري، قتل ملثمون يستقلون دراجة نارية طبيبا بيطريا قبطيا عندما كان يقود سيارته في العريش، حيث قتل ايضا موظف حكومي مسيحي (35 عاما) على يد مسلحين في كانون الثاني، وفقا لعدد من المسؤولين.