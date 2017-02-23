إشعال إطارات في غزة.. ماذا يحدث؟

اعتصم أهالي غزة في البقاع الغربي واشعلوا الاطارات على الطرقات العامة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي منذ ثلاثة ايام ورفعوا اليافطات المنددة لاستمرار انقطاع التيار عن المنطقة وطالبوا بإنشاء محطة خاصة بهم.