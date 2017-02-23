تفاصيل معارك الساحل الغربي من اليمن

حققت القوات الحكومية اليمنية تقدما جديدا في هجومها الهادف إلى السيطرة على الساحل الغربي لليمن، حيث استعادت بلدة ومواقع شمال وشرق مدينة المخا إثر معارك مع الحوثيين.

دحر الحوثيين

وبعد أقل من أسبوعين من سيطرتها على المخا المطلة على البحر الأحمر في جنوب غرب اليمن، سيطرت قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ليل امس، على بلدة يختل الواقعة على بعد نحو 14 كلم شمالا التي فر إليها المتمردون الحوثيون إثر طردهم من المخا.

كما تقدمت القوات الحكومية مدعومة بغطاء جوي من طائرات التحالف العربي بقيادة الرياض نحو عشرة كيلومترات شرق المخا، وسيطرت على مواقع للمتمردين في جبل النار ومواقع دفاعية تابعة لمعسكر خالد، أحد أكبر معسكرات الجيش اليمني التي يسيطر عليها المتمردون، وفقًا للمصادر ذاتها.

وذكرت مصادر طبية، أن المعارك التي شهدتها المنطقة في الساعات الـ24 الأخيرة أدت إلى مقتل 16 حوثيا وسبعة جنود، بينما تم أسر 12 مقاتلا من الحوثيين، بحسب المصادر العسكرية.

فيما أفادت مصادر عسكرية بأن طيران التحالف العربي الداعم للقوات الموالية للرئيس هادي استهدف مواقع للحوثيين في محيط الحديدة، حيث دمرت طائراته دبابتين ومنصة لإطلاق الصواريخ.

وقالت المصادر نفسها إن غارات الطيران ألحقت أضرارا جسيمة بجسر يقع على الطريق الرئيس الذي يربط الحديدة بكل من المخا ومناطق أخرى في محافظة تعز.

احداث يختل

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد أفادت، امس، بأن نائب رئيس الأركان اليمني اللواء أحمد سيف اليافعي قد لقي مصرعه إثر سقوط صاروخ بجهة المخاء الساحلية، غرب محافظة تعز.

وقتل اللواء اليافعي إلى جانب أربعة من مرافقيه و32 آخرين في الحادث بمنطقة يختل شمال مدينة المخاء .

وأضافت المصادر أن اللواء اليافعي توفي في مستشفى ميداني قريب من باب المندب، مشيرة إلى أن الجيش اليمني خاض خلال الـ24 ساعة الماضية معارك عنيفة في المنطقة٬ تمكن خلالها من مواصلة تقدمه باتجاه معسكر خالد في منطقة موزع٬ تحت غطاء جوي كثيف من طائرات التحالف العربي.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش قتلت 9 من الحوثيين والعناصر المتحالفة معهم٬ فيما أصيب العشرات منهم بغارات طائرات التحالف.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان اللواء، يوم غد، بحضور رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة اليمنية.

المصدر: وكالات