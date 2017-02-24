أهمية معركة الباب في سوريا

في ظل معركة الموصل، المعقل العراقي لتنظيم الدولة الإسلامية، دخل مقاتلون سوريون معارضون الخميس يدعمهم الجيش التركي وسط مدينة الباب، معقل الجهاديين في شمال سوريا.

واعلنت فصائل مقاتلة السيطرة على المعقل الأخير للتنظيم المتطرف في محافظة حلب لكن انقرة اشارت الى ان «عمليات التمشيط» لا تزال جارية. وتقع الباب على بعد ٢٥ كلم جنوب الحدود التركية، واصبحت هذه البلدة التي يقطنها نحو 100 الف نسمة قضية استراتيجية بالنسبة لقوى عدة مشاركة في النزاع.

ماذا تشكل الباب بالنسبة لتنظيم الدولة الاسلامية؟

كانت الباب لفترة طويلة احدى نقاط عبور الجهاديين من الخارج من اجل تعزيز صفوف التنظيم المتطرف الذي اقام تحصينات في المدينة لشن هجمات في سوريا والتخطيط لاعتداءات ادمت اوروبا.

ودليل على اهميتها في نظره، ابدى التنظيم مقاومة شرسة في حين انه انسحب بدون مقاومة تقريبا من العديد من البلدات في شمال سوريا مع تقدم قوات انقرة.

وعانت تركيا نفسها افدح الخسائر منذ بداية الهجوم الذي اسفر عن مقتل ٦٩ من جنودها، وقد اضطرت إلى ارسال تعزيزات كلما تعثرت العمليات.

وقال فابريس بالانش خبير الجغرافيا الفرنسي المختص بالشؤون السورية ان الباب «معقل حقيقي للجماعة الارهابية وطريق مفصلي للرقة»، المدينة التي اعلنها التنظيم «عاصمته» في سوريا.

وخسارة هذه المدينة التي سيطر عليها الجهاديون اوائل عام ٢٠١٤، من شأنه ان يحرم التنظيم المتشدد مركزا للقيادة و«مصدرا رئيسيا للدخل من خلال الضرائب»، كما قال هارون شتاين، الباحث في مركز «اتلانتيك كاونسل» ومقره واشنطن.

لماذا تريد انقرة السيطرة على الباب؟

حددت تركيا الباب باعتبارها الهدف النهائي لعملية «درع الفرات». وتعتبر انقرة ان السيطرة على هذه المدينة سيسمح باقامة منطقة عازلة بين الاراضي التي تسيطر عليها مجموعات كردية في شمال سوريا تصنفها تركيا «ارهابية».

وينظر المقاتلون الاكراد من وحدات حماية الشعب الى الباب كحلقة وصل بين مناطق سيطرتهم في عفرين وعين العرب، وخاضت الوحدات الكردية لفترة طويلة سباقا مع الفصائل السورية المؤيدة لانقرة من اجل السيطرة على المدينة.

كما تشكل معركة الباب قضية رئيسية في السياسة الداخلية في تركيا، قبل بضعة أسابيع من اجراء استفتاء في ١٦ نيسان حول تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

في هذا السياق، يعمد القادة الاتراك الى المبالغة في خطابهم لاثارة حماسة الناخبين القوميين.

وتنشر وسائل الاعلام التركية كل صباح حصيلة الاشتباكات التي وقعت اليوم السابق، كما انها تبث مباشرة جنازات «الشهداء» الذين سقطوا في سوريا.

لكن مع المراوحة في المعارك خلال الاسابيع الأخيرة حين بدا الجيش التركي غارقا في الباب، تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة من المعارضة.

وقالت المتحدثة باسم حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري سيلين بوك الاربعاء «انهم يقحمون تركيا في المستنقع السوري لاغراض السياسة الداخلية. ان حياة ابناء هذه الامة تستحق اكثر من ذلك».

ماذا بعد الباب؟

صرح اردوغان مرارا انه بعد الباب، فان قوات انقرة تنوي التوجه الى منبج الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديموقراطية» وهي تحالف عربي كردي يضم وحدات حماية الشعب، ومن ثم الى الرقة.

ولا تنظر تركيا بعين الرضى الى المساعدات التي تقدمها واشنطن الى قوات سوريا الديموقراطية لمحاربة الجهاديين، وتقترح انقرة عليها شن هجوم مشترك على الرقة دعما للفصائل السورية المؤيدة لتركيا.

وقال وزير الدفاع التركي فكري ايشيك ان «ما نريده هو أن تجري عملية الرقة ليس مع الارهابيين من وحدات حماية الشعب لكن مع الجيش السوري الحر».

في هذا السياق، اضاف بالانش ان معركة الباب تستخدم كاختبار «لاثبات فعالية الجيش التركي وحلفائه بالنسبة للولايات المتحدة» تحضيرا لهجوم مشترك على الرقة.

(ا.ف.ب)