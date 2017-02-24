لقاء سعودي ايراني في جدة حول الحج

بحث وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن مع وفد ايراني في مشاركة ايرانيين في موسم الحج الى مكة المكرمة الذي يشكل موضوع خلاف بين الرياض وطهران اللتين قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما ذكرت “وكالة الانباء السعودية”.

وقالت الوكالة ان الوزير السعودي استقبل في جدة اليوم رئيس منظمة الحج والزيارة الايراني حميد محمدي “لبحث ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين لموسم حج هذا العام”، بدون ان تضيف اي تفاصيل.

واضافت الوكالة :”ان اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التي تعقدها وزارة الحج والعمرة مع جميع وفود شؤون الحج في الدول الإسلامية، لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال الحجاج وإسكانهم وتنقلاتهم، وتأمين الخدمات التي تسهم في إداء نسكهم بكل يسر واطمئنان”.

واعلنت ايران الاربعاء انها ارسلت وفدا الى السعودية لمفاوضات حول موسم الحج المقبل بعد تفويت حجاجها موسم 2016 نتيجة تصاعد التوتر بين البلدين.

وصرح وزير الثقافة رضا صالحي اميري للتلفزيون الرسمي “ارسل وفد من الجمهورية الاسلامية في ايران الى السعودية لمتابعة ملف الحج”، موضحا ان “سياسة ايران تقضي بارسال حجاج الى الحج (هذا العام)، طبعا اذا وافقت السعودية على شروطنا”.

واعلنت ايران في 10 شباط تلقي دعوة رسمية من المملكة لاجراء مفاوضات حول مشاركة حجاجها.

الوكالة الوطنية