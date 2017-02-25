أول ظهور علني للسنوار منذ ترؤسه حماس

يجسد يحيى السنوار الذي ظهر أمس للمرة الأولى منذ توليه منصبه رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، الوجه المتشدد في مواجهة اسرائيل داخل الحركة التي تنقّل بين مسؤوليات عدة أمنية وعسكرية فيها.

وسيخلف السنوار اسماعيل هنية الذي يتوقع ان يصبح رئيساً للمكتب السياسي لحماس.

ويتمتع السنوار الذي يعرف بلباسه المتواضع، باحترام كبير لدى القيادتين السياسية والعسكرية لحماس في الداخل والخارج، وفق ما يقول قياديون في الحركة. ويعتبره بعض قادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، «وزير دفاع» الحركة.

ويعرف الرجل المتوسط القامة وصاحب اللحية البيضاء والمشذبة، بشدته وصرامته، ويحيط به الغموض بشكل عام.

في عام 1985، أوكلت اليه جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين إنشاء أوّل جهاز أمني للجماعة حمل اسم «منظمة الجهاد والدعوة (مجد)».

ولد السنوار المكنى «ابو ابراهيم» في 1962 في بلدة المجدل في مخيم خان يونس للاجئين في جنوب قطاع غزة، وانضم منذ صغره لمؤسسة المجمع الاسلامي (التابعة لجماعة الاخوان المسلمين) والتي انشأها الشيخ احمد ياسين، مؤسس حماس الذي اغتالته اسرائيل. وأمضى السنوار 23 عاما في السجون الاسرائيلية. وكانت آخر مرة اعتقل فيها عام 1988، على خلفية نشاطه في محاربة «العملاء المتعاونين» مع اسرائيل وتشكيل «منظمة المجاهدين الفلسطينيين» العسكرية للجماعة.

وتتهمه اسرائيل بأنه شارك شخصياً في تصفية «المتعاونين» مع اسرائيل. وحكم السنوار بالسجن مدى الحياة أربع مرات. وأطلق سراحه في صفقة تبادل ألف أسير مقابل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط في 2011.

وبعد خروجه من السجن، استأنف «الرجل القوي» كما يطلق عليه في غزة، نشاطه كقائد في حماس وأصبح مطلوباً مجدداً من السلطات الاسرائيلية.

واسمه مدرج كذلك على لائحة «الارهابيين الدوليين» لوزارة الخارجية الاميركية.

انتخب عضواً للمكتب السياسي لحماس في 2012 قبل ان ينتخب قائداً للحركة في القطاع في شباط الجاري.

ويرتبط السنوار الذي تزوج بعد نحو شهر من الافراج عنه في 2011، بعلاقة «مميزة» مع هنية. وظهر في بعض المناسبات العلنية بعد خروجه من السجن، ليعود ويحيط نفسه بالغموض. ولا يحبذ الرجل الظهور على وسائل الاعلام، ويعتمد تدابير أمنية مشددة في التنقل والتحرك حتى في ظل الهدنة التي توصلت اليها حماس والفصائل مع اسرائيل منذ انتهاء حرب صيف 2014، وهو يعتبر ان اسرائيل «عدو لا يؤمن جانبه بالمرة».

وشارك السنوار أمس في افتتاح مسجد في جنوب القطاع. ودعت حماس وسائل الاعلام لتغطية افتتاح المسجد الذي حمل اسم رائد العطار، القيادي العسكري في كتائب عز الدين القسام الذي اغتالته اسرائيل في حربها الاخيرة على قطاع غزة عام 2014.

ولم يدلِ السنوار بأي تصريح، بحسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقال هنية في كلمته ان «وجود أسير محرر قضى في سجون الاحتلال 25 عاما، الاخ يحيى السنوار،على رأس حركة حماس هو مفخرة لحركة المقاومة ولاسرانا».

ويقول ابو عبد الله، العضو في حماس الذي عايش السنوار في السجن، ان الاخير «شخص ذكي جدا ومثقف بعمق وهادئ جدا في اتخاذ القرارات او المواقف، لكنه حاد وصارم في الدفاع عن مواقفه لأجل الحركة».

ويضيف: «هو شخصية أمنية بامتياز، ورغم انه خطيب مفوّه، إلا انه لا يتكلم كثيرا، وأذكر انه كان يردد داخل السجن انه سيأتي يوم اذا تكلمت حماس سيسمعها العالم، وهذا ما حصل فعلاً». وتولى السنوار إدارة ملفات عديدة في حماس، اهمها الامن. ويؤكد ابو العبد، عضو آخر في حماس، ان السنوار «خبير بعمق في ثقافة المجتمع الاسرائيلي ويجيد اللغة العبرية بطلاقة». ويضيف ان السنوار «يرفض الانشغال بأي امور تعيق الاعداد» للمعركة الكبرى المتمثلة بنظره في «تحرير فلسطين»، ويعتبر ان «أحداث الربيع العربي قد تحرف البوصلة، والقدس هي البوصلة بالنسبة للسنوار».

كما يحرص السنوار على توطيد العلاقة مع ايران وأي دولة تدعم «المقاومة»، وفق ابو العبد.

ويقول ابو الحسن، العضو البارز في حركة الجهاد الاسلامي الذي عايش السنوار في السجن، ان الاخير «يتسم بالحكمة رغم الشدة في قراراته ويتمتع بعلاقة طيبة مع الفصائل بما فيها حركة فتح».

وعبر السنوار خلال لقائه هنية الاثنين الماضي للاعداد لترتيبات التسلم والتسليم، عن فخره بانتهاء العملية الانتخابية للحركة بـ«نجاح بشكل يكرس منهج الشورى والديموقراطية في كل مؤسسات الحركة».

ويرجح محللون أن تشهد مرحلة ممارسة السنوار مسؤولياته تقدماً في ملف الاسرائيليين الاربعة الاسرى لدى حماس، وبينهم جنديان تقول اسرائيل انهما قتلا قبل أسرهما.

ويرى المحلل السياسي مخيمر ابو سعدة ان انتخاب السنوار «مؤشر الى تصعيد محتمل مع اسرائيل في المرحلة المقبلة». لكن مسؤولين في حماس يرون ان السنوار «لن يغير» في سياسة الحركة ونهجها، وأنه «يؤيد هدنة طويلة، إذا لم تبادر اسرائيل للتصعيد».

(أ ف ب)