عمليات انتحارية ضد مقرات أمنية في حمص توقع 14 قتيلاً

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليتين انتحاريتين استهدفتا السبت مقرين أمنيين في مدينة حمص بوسط سوريا، ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا بينهم ضابط. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن عمليتين انتحاريتين ضربتا “مقرين واحد لأمن الدولة وواحد للمخابرات العسكرية في وسط مدينة حمص”، ثالث المدن السورية التي يسيطر عليها النظام. وذكر المرصد أن بين القتلى ضابط كبير، مشيرا في بيان ورد لوكالة فرانس برس إلى “استنفار من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها” في المدينة. ولم يتضح في الوقت الحاضر ما إذا كانت العمليتان الانتحاريتان تمتا بواسطة سيارة مفخخة. من جهته أعلن التلفزيون السوري “تفجيران إرهابيان انتحاريان في مقرين أمنيين في مدينة حمص” مشيرا إلى “ارتقاء عدد من الشهداء”. ويقع فرع أمن الدولة بحمص في حي الغوطة وفرع المخابرات العسكرية في حي المحطة. وشهدت مدينة حمص في السنوات الماضية عدة عمليات انتحارية دامية تبنى معظمها تنظيم الدولة الإسلامية. وقبل سنة، أدى تفجيران بسيارتين مفخختين في المدينة إلى سقوط 64 قتيلا غالبيتهم الكبرى من المدنيين.