ميركل إلى القاهرة لبحث العلاقات وملفّات المنطقة

القاهرة – «اللواء» – وكالات:

أنجز وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاول اتفاقا حول ضمان قرض لمصر بقيمة 150 مليون دولار.

وهذا الضمان مرتبط بخطة مساعدة لصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار حصلت عليها مصر في تشرين الثاني في محاولة لتجاوز ازمة اقتصادية واضطرابات اجتماعية.

وقالت السفارة البريطانية في بيان انه خلال لقائهما في القاهرة «انجز (الرجلان) اتفاقا حول ضمان قرض بقيمة 150 مليون دولار».

وهي الزيارة الاولى التي يقوم بها جونسون لمصر كوزير للخارجية.

واعلنت وزارة الخارجية البريطانية ان الاستثمارات البريطانية في مصر بلغت نحو 30 مليار دولار عام 2016.

وتتزامن زيارة جونسون مع إلحاح القاهرة لدى لندن لاستئناف الرحلات البريطانية الى منتجع شرم الشيخ السياحي والتي علقت بعيد تحطم طائرة ركاب روسية في تشرين الاول 2015.

واكد بيان للرئاسة المصرية «حرص الجانبين على مواصلة العمل من أجل استئناف رحلات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ».

وجاء ايضا في بيان الرئاسة المصرية ان الوزير البريطاني اكد «تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر بقوة»

من جهة أخرى، يعقد السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي مؤتمرا صحفيا بمقر السفارة بحي الزمالك صباح غدا الثلاثاء بمناسبة زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الي مصر في الفترة من 2 إلي 3 آذار المقبل الأربعاء والخميس القادمين ومن المقرر أن يستعرض السفير كافة جوانب العلاقات وما شهدته من تقدم كبير في غضون السنوات الثلاثة الماضية في عهد ادارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكافة المجالات ، كما يتناول السفير برنامج زيارة المستشارة ميركل ولقاءاتها والتي سوف تتوج بالقمة بينها وبين الرئيس.

جدير بالذكر أن زيارة المستشارة الألمانية للقاهرة تعد الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث كانت قد زارتها مرتين عامي 2007 و2009 في عهد نظام الرئيس الأسبق المخلوع حسني مبارك.

وستشهد مباحثات وزيارة ميركل العديد من الملفات المهمة سواء التي تتعلق بالعلاقات الثنائية ووضع المؤسسات الألمانية بالقاهرة «منظمات المجتمع المدني» أو ما يتعلق بالأوضاع العربية والاقليمية والدولية وموقف البلدين منها، وخاصة التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتسوية المشكلات الملتهبة بالطرق السياسية وخاصة الأزمة الليبية والسورية بجانب القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر قضيتها وقضية العرب المركزية.

جدير بالذكر أن ملف المجتمع المدني يعد أبرز القضايا الخلافية بين القاهرة وبرلين الى جانب تعامل مصر مع الأخوان واقصائهم من المشاركة السياسية وهي القضايا التي لم يتردد سفراء المانيا في انتقادها خلال تصريحاتهم ومؤتمراتهم على مدى السنوات الثلاث الماضية.