وثيقة دي ميستورا تحمل “الحكم والدستور الجديد والانتخابات”

اقترح المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الذي يرعى المفاوضات السورية في جنيف على الأطراف المفاوضين ثلاثة عناوين للتباحث في شانها في الأيام المقبلة، داعيا إلى عقد جولات تفاوضية عدة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن العناوين الثلاثة هي الحكم والدستور الجديد والانتخابات وفق الوثيقة التي سلمت على التوالي لوفد الحكومة السورية ووفد المعارضة في اليومين الاخيرين.

وهذه العناوين مذكورة في القرار الدولي 2254 الصادر في 2015 والذي يحدد خارطة طريق دولية للتوصل الى حل سياسي في سوريا.

ووفقا فرانس برس فقد أوردت وثيقة دي ميستورا أنه سيتم بحث “هذه الموضوعات الثلاثة في شكل متواز”، موضحة أن “ليس هناك اتفاق على شيء ما دام ليس ثمة اتفاق على كل شيء”.

ووصفت الوثيقة مفاوضات جنيف بأنها “مباحثات أولية” بهدف “التمهيد لمفاوضات في العمق” حول العناوين الثلاثة المذكورة، موضحة أنه لا بد من إجراء “جولات عدة” للتوصل الى نتيجة.

وأشارت أيضا إلى أن قضايا وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب والجانب الإنساني سيتم بحثها في اطار آلية أخرى هي عملية أستانة.

المصدر: فرانس برس