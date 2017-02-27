الدولة العربية الأولى بزيادة الأجور

حصلت سلطنة عُمان على المركز الأول بين الدول العربية، والتاسع عالميا في متوسط نمو الأجر الحقيقي، سنويا، وفقا لتقرير الأجر العالمي لعام 2016، الذي أصدرته منظمة العمل الدولية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، عن تقرير لموقع “تاتش ستون” الإلكتروني البريطاني، اليوم، فإن التقرير العالمي للأجر لعام 2016، أظهر أن متوسط نمو الأجر الحقيقي في عُمان بلغ 7.2%، على أساس سنوي، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2015، وهي الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية.

ووفقا للتقرير، فقد حلت مصر في المركز الثاني عربيا، بمتوسط نمو بلغ 6.8%، فيما حلت السعودية ثالثا بمتوسط نمو بالأجور بلغ 6.2%.

وتصدرت طاجيكستان دول العالم من حيث نمو الأجور سنويا، بمتوسط نمو بلغ 14.4%، تليها زامبيا بمتوسط 12.1%؛ فيما كانت سيرلانكا وجامايكا أقل دول العالم في هذا الشأن، حيث تراجع متوسط الأجور بنسبة 4.2%، تليهما اليونان بتراجع قدره 3.6%.

وتراجع متوسط نمو الأجور، على أساس سنوي، في بريطانيا بنسبة 1%؛ فيما ارتفع في تركيا بنسبة 4%، والصين بنسبة 9%،.

المصدر: وكالات