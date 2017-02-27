بوغدانوف: اتهامات علوش لروسيا “هراء مطلق”

وصف ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي اتهامات محمد علوش، عضو وفد الهيئة العليا في جنيف 4، لروسيا بأنها لا توفي بالتزاماتها في لقاء أستانا، وصفها بـ “هراء مطلق”.

وسبق لمحمد علوش، رئيس الجناح السياسي لتنظيم “جيش الإسلام” والذي يشارك في مفاوضات جنيف 4 ضمن وفد الهيئة العليا المنبثقة عن منصة الرياض للمعارضة السورية، أن أعلن أن عدم وفاء روسيا بشكل كامل بتعهداتها، التي قطعتها في أستانا، يؤثر سلبا على مصداقية روسيا كضامن للهدنة في سوريا.

وقال ميخائيل بوغدانوف استجابة لطلب الصحفيين التعليق على كلام علوش، إن ذلك :”هراء مطلق”.

يذكر أن الجولة الرابعة من مفاوضات السلام السورية انطلقت، برعاية الأمم المتحدة، في جنيف 23 شباط الجاري، وكان من المقرر أن تركز المفاوضات، التي استؤنفت بعد انقطاع دام لنحو سنة، على مناقشة ثلاثة مواضيع، وهي تشكيل حكومة جديدة في سوريا، ومشاريع دستور جديد، والانتخابات، فيما يترقب المجتمع الدولي نتائج ملموسة من اجتماعات جنيف الحالية.

المصدر: نوفوستي