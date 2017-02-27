سلسة غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة

أصيب فلسطينيان، اليوم، الاثنين، جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد مراسل “سبوتنيك”، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدد من الصواريخ نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة مواطنين.

وأشار إلى أن، الطائرات الإسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ موقعاً للمقاومة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استهدفت الطائرات موقعاً للمقاومة شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأكد أن الطيران الحربي الإسرائيلي لا زال يحلق بشكل مكثف في أجواء القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة صباح اليوم، وسقطت بمنطقة مفتوحة في نطاق مجلس مستوطنات “شاعر هنيغيف” المحاذي للقطاع، دون وقوع إصابات.