أبو الغيط : حل أزمات المنطقة يعجل بإنهاء الإرهاب

القاهرة – ربيع شاهين:

أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط أن حل المشكلات والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يسهم في انجاح الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الارهاب والضقاء عليها.

وشدد الأمين العام للجامعة على ضرورة وجود ما أسماه بــ «مقارعة» المجتمع الدولي مع التنظيمات الإرهابية بصورة شاملة وحازمة من خلال الإسراع في وضع الأزمات المشتعلة في العديد من المناطق وعلى رأسها المنطقة العربية على طريق الحل السياسي والتوافق الوطني ومعالجة الصراعات المستحكمة وخاصة بعد أن تضخمت لدرجة أصبحت تشكل قوة متعددة الجنسيات عابرة للحدود والقارات وقادرة على إحداث الضرر والتدمير بكل مصادر الحياة ومعالم التنوير والتقدم.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام للجامعة العربية التى وجهها إلى المؤتمر الوزاري العربي حول «الإرهاب والتنمية الاجتماعية..أسباب ومعالجات» الذي عقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ وألقاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام .

وطالب أبو الغيط بضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بعيداً.

وجدد أبو الغيط تأكيده على دعم الجامعة العربية للحكومة العراقية في معركتها الحاسمة ضد تنظيم داعش الإرهابي مشيرا إلى أن انتصار العراق على الإرهاب في معركة الموصل سيقلب الكثير من المفاهيم والوقائع على الأرض في اتجاه ربح المعركة النهائية ضد الإرهاب.