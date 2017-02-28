الخارجية الروسية تعلن عن قلقها من تصاعد النزاع المسلح في اليمن

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في موسكو، اليوم الإثنين، تصاعد النزاع اليمني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي: “في إطار المحادثة، أُعرب عن قلق بالغ بسبب تصاعد النزاع المسلح في اليمن مع التشديد على ضرورة تخلي أطراف الأزمة عن منطق تسوية النزاعات بالطرق العسكرية”

واتفق الجانبان في الرأي بشأن “استئناف عملية التفاوض اليمنية — اليمنية في أسرع وقت مع أخذ مصالح جميع القوى السياسية الرائدة في البلاد بعين الاعتبار”.

وأضاف البيان، أنه “تم التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الوضع الاجتماعي — الاقتصادي الكارثي لسكان اليمن، بما في ذلك رفع الحصار الجوي والبحري.

وأشار الجانب الروسي إلى ضرورة المكافحة الحازمة للتنظيمات الإرهابية المسيطرة على أراض شاسعة جنوب شرق اليمن”.

هذا وتقود السعودية تحالفاً عربياً يقوم منذ آذار/ مارس 2015، بقصف أهداف عسكرية تابعة لحركة “أنصار الله” وللقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، في كافة أنحاء اليمن بهدف “إعادة الشرعية وعودة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي”.

سبوتنيك