المعارضة تلتقي الروس غداً للمطالبة بالوفاء بالتزاماتهم في آستانا وقدمت ردها على ورقة دي ميستورا والنظام يماطل

قدم وفد المعارضة السورية خلال لقائه امس المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ورقتين بشأن المفاوضات، واتهم الوفد النظام بالمماطلة، وشكك في جدية روسيا في ممارسة الضغط على النظام.

وتتعلق الورقة الأولى برد المعارضة على ورقة دي ميستورا الخاصة بالقضايا الإجرائية للمفاوضات، بينما تتمحور الثانية حول الأوضاع الإنسانية في سوريا وخروق وقف إطلاق النار.

وتتضمن ورقة المقترحات التي قدمها دي ميستورا، تشكيل ثلاثة فرق عمل خاصة بملفات الإدارة والدستور والانتخابات التي نص عليها القرار ٢٢٥٤.

وتشير الوثيقة إلى أن المبعوث الأممي اقترح ترك مسائل مكافحة الإرهاب والالتزام بوقف إطلاق النار لمفاوضات أستانا، واعتماد معادلة «لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على جميع الأمور».

وأوضح المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات أحمد رمضان أن المعارضة ستؤكد في ردها جديتها في المفاوضات، وأولوية الانتقال السياسي في أي مفاوضات، وأهمية متابعة وقف إطلاق النار.

لكن رمضان اتهم النظام بالمماطلة وتمييع المفاوضات، موضحا أن وفد النظام لن يقدم رده على ورقة دي ميستورا قبل يوم الجمعة المقبل، في محاولة لإنهاء الجولة دون التوصل إلى جدول أعمال.

وأضاف أن المعارضة دعت روسيا للضغط على النظام لتسريع عملية المفاوضات، مشيرا إلى أن لقائه مع الوفد الروسي سيتناول أيضا هذه المسألة إلى جانب متابعة ما جرى في أستانا بشأن وقف إطلاق النار.

من جهة ثانية،قال محمد علوش المفاوض الكبير بالمعارضة في محادثات جنيف أن وفد الهيئة العليا للمفاوضات سيلتقي بمسؤولين من الخارجية الروسية لمناقشة التعهدات التي تقول إن موسكو لم تفِ بها. وقد تقرر إرجاء اللقاء كان مقررا امس إلى اليوم.

وقال علوش أن المعارضة تريد بحث «الوعود التي لم ينفذوها».وتابع أن الروس لم يلتزموا باتفاق وقف إطلاق النار رغم التعهدات من أرفع شخصيات الوفد الروسي.

وقالت مصادر دبلوماسية ومن المعارضة إن وفد الهيئة العليا للمفاوضات سيجتمع مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ومدير إدارة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين في جنيف خلال الأيام المقبلة.وقال مصدر إن الاجتماع مقرر غدا.

من جانبه، قال نصر الحريري، رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات «لم نجد شريكاً حقيقياً باحثاً بجدية عن السلام من النظام السوري المستمر في مجازره، ولم نجد إدانة من أغلب أعضاء المجتمع الدولي للأسف».

وأكد أنه «سيكون لنا لقاء مع الجانب الروسي غداً غالباً. نتنمى أن تكون روسيا لصالح الشعب السوري، بعد كل ما حدث في سوريا وأن تتخذ موقفاً إيجابياً».وقال: لا يمكن محاربة الإرهاب إلا بوضع حد لإيران

وقال: «نتمنى ألا تكون روسيا رهينة ميليشيات إيرانية تعمل لتقويض أية فرصة للسلام الحقيقي في سوريا.

وقد أجرى المبعوث الأممي امس لقاءات مع عدد من المسؤولين في دول معنية بالشأن السوري.

ميدانياً، اندلعت معارك عنيفة بين قوات النظام السوري وحلفاؤها من جهة وبين قوات «درع الفرات» المعارضة التي تدعمها تركيا.واندلع القتال اول امس بعد ان تقدمت قوات النظام جنوب مدينة الباب التي كانت قوات درع الفرات سيطرت عليها وطردت منها مقاتلي تنظيم داعش.

كما وضع التقدم الجديد قوات النظام على تماس مع المقاتلين الاكراد.غير ان هؤلاء استبعدوا اي قتال مع النظام.

(اللواء-وكالات)