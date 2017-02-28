٤ جرحى بغارات إسرائيلية على مواقع لحماس

صعَّدت إسرائيل من اعتداءاتها على غزة أمس حيث اصيب اربعة فلسطينيين بجروح بضربات جوية اسرائيلية قالت أنها رد على سقوط قذيفة اطلقت فجرا من القطاع على جنوب اسرائيل لم توقع اصابات، حسب ما اعلنت وزارة الصحة في القطاع التابعة لحركة حماس.

وتبادل الطرفان الاتهامات اثر هذا التوتر الامني الجديد. وقال مصدر لدى اجهزة الامن في غزة ان «الطيران الاسرائيلي القى ثلاثة قنابل على قاعدة عسكرية لحماس غرب مخيم النصيرات للاجئين». واضاف ان الطيران الاسرائيلي شن ايضا غارتين على مركزي رصد لحماس قرب الحدود مع اسرائيل، كما استهدف ايضا قاعدة للجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في شمال القطاع. واوضح المصدر الامني الفلسطيني ان الدبابات الاسرائيلية المتمركزة على طول الحدود استهدفت ايضا بقذائفها مواقع عدة على الجانب الاخر.

واصدر الجيش الاسرائيلي بياناً يعلن ان الطيران الاسرائيلي شن ضربات على خمسة مواقع لحماس في قطاع غزة.

وكان الجيش الاسرائيلي اعلن فجر أمس ان «قذيفة اطلقت من قطاع غزة سقطت في منطقة غير مأهولة في جنوب اسرائيل».

وقال المتحدث باسمه الكولونيل بيتر ليرنر ان الجيش «يحمل حماس مسؤولية اي هجوم ينطلق من غزة يهدد امن المواطنين الاسرائيليين ويخرق السيادة الاسرائيلية».

واصدرت حركة حماس بيانا حملت فيه اسرائيل «المسؤولية الكاملة عن مواصلة هذا التدهور».

في غضون ذلك تستعد إسرائيل اليوم لنشر تقرير مراقب الدولة حول حرب غزة يتضمن انتقادات شديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن المتوقع صدور نتائج التحقيق الذي استمر عامين، اليوم الساعة 14،00 ت غ ومن المرجح ان يوجه انتقادات الى نتنياهو ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون ورئيس الاركان السابق بني غانتز، بسبب فشلهم في التحضير لمواجهة الخطر الذي شكلته انفاق حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، رغم تحذيرات اجهزة الاستخبارات.

وقال نتنياهو أمس امام نواب من حزبه «لقد وجهنا الى حماس الضربة الاقوى التي تلقتها. لقد قتلنا الف ارهابي من حماس وقادتها الاكثر بروزا».

واكد انه فوق «الحسابات السياسية الصغيرة والمصالح الشخصية» لوزرائه الحاليين والسابقين، مدافعا عن القادة العسكريين.

(أ ف ب)