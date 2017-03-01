الإنقلابيون يمنعون أوبريان من دخول تعز المحاصرة

اجبر مسؤول العمليات الانسانية في الامم المتحدة ستيفان اوبريان امس على الغاء زيارة كانت مقررة لمدينة تعز التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها المتمردون جزئيا، بحسب مصادر متطابقة.

وقال الضابط اسامة الشرعبي مسؤول اجهزة الامن في مدينة تعز انه سمع دوي قصف على الطريق الذي كان يسلكه موكب اوبريان ما منع وصوله الى تعز ثالث اكبر مدن اليمن والمحاصرة جزئيا من المتمردين منذ نحو عامين.

واضاف الشرعبي ان اوبريان قفل راجعا بسبب القصف.

واتهمت وكالة سبأ الموالية للحكومة المتمردين في حذران الواقعة على بعد 15 كلم شمال غربي مدينة تعز بانها منعت اوبريان من دخول المدينة بعد «اطلاق النار على موكبه».

ولكن مسؤولا في المنطقة قال انه تم تعطيل تقدم موكب المسؤول الدولي عند حاجز للمتمردين في حذران.

من جهتها، اكدت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في بيان ان «إصرار المليشيا الانقلابية على عدم دخول الوفد الاممي إلى تعز يهدف الى منع وصول حقيقة ما يجري في هذه المدينة من حرب حاقدة وحصار خانق وحالات نزوح جماعي وتشريد واستهداف المنشآت الخدمية والاحياء السكانية، إلى العالم».

واضافت «انها جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم المتعاقبة التي يرتكبها مسلحو الحوثي وصالح بحق مدينة تعز والمدنيين فيها وفي جميع انحاء اليمن».

واكد مصدر في الامم المتحدة ان «موكب اوبريان الذي كان يتقدم في منطقة نزاع، تأخر لدواع امنية». واضاف «انه عدل في نهاية المطاف عن زيارة تعز» موضحا انه من المقرر ان يتوقف اوبريان في محافظة اب (وسط). وسيزور مدرسة في بلدة بهذه المحافظة «تؤوي نازحين من المخا».

وكانت القوات الموالية لحكومة هادي استعادت مؤخرا مدينة المخا على البحر الاحمر بعد معارك عنيفة مع المتمردين الحوثيين اوقعت مئات القتلى.

الي ذلك اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الثلاثاء انها احصت وجود 1500 جندي من الاطفال في اليمن، يتم تجنيدهم اساسا من قبل المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون القوات الحكومية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني في بيان «وردتنا تقارير عديدة حول تجنيد اطفال في اليمن للمشاركة في النزاع المسلح خصوصا من اللجان الشعبية المرتبطة بالحوثيين».

واضافت «بين 26 اذار 2015 و31 كانون الثاني 2017 نجحت الامم المتحدة في التحقق من تجنيد 1476 طفلا جميعهم من الذكور» مضيفة ان هذا العدد «قد يكون اكبر بكثير لان معظم الاسر غير مستعدة للتطرق الى مسألة تجنيد اولادهم خشية التعرض لاعمال ثأرية».

ميدانيا ، دمرت طائرات التحالف العربي امس مخازن أسلحة ومنصة إطلاق صواريخ تابعة للميليشيات في محافظة صعدة الحدودية شمال اليمن.

وتركز القصف على مناطق الحمزات في مديرية سحار، ومديرية الصفراء وسط صعدة.

كما تواصلت الغارات في جبهة الساحل الغربي، حيث أفادت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأمامية لمعسكر خالد في منطقة المفرق شرق المخاء تعرضت لقصف عنيف ما تسبب في انهيارها.

وأضافت المصادر أن قوات الشرعية وصلت إلى التخوم الجنوبية للخوخة حيث تدور اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة وسط تراجع مستمر للميليشيات.

وكان التحالف العربي استهدف الاثنين موقعاً في بلدة آل زماح شمال اليمن، نتج عنه إصابة القيادي الحوثي ماجد زرعة، المسؤول عن جبهة الربوعة المحاذية للسعودية.

وذكرت المصادر أن القصف أدى إلى مقتل ضابطين من الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح .

(ا.ف.ب – العربية نت)