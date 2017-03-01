طالبان تهاجم مقر المخابرات في كابل

قال متحدث باسم طالبان إن الحركة المتطرفة هاجمت، الأربعاء، أهدافا في مناطق مختلفة من العاصمة الأفغانية، كابول.

ووفق ما نقلته رويترز عن المتحدث فإن الهجوم استهدف منشأة المخابرات ومبنى للشرطة ومركز تجنيد تابع للجيش، مضيفا أن الهجمات تسببت في “خسائر فادحة”.

وفي وقت سابق، هز انفجار مقرا للشرطة في الجزء الغربي من المدينة. كما أفاد مسؤول كبير في الجيش أيضا بوقوع هجوم على مبنى في الضواحي الشرقية.

وتشن طالبان تمردا ضد الحكومة في كابول وداعميها من التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي منذ الإطاحة بحكمها في غزو قادته الولايات المتحدة في 2001.

ومنذ انسحاب أغلب القوات القتالية الأجنبية في 2014 أحرزت طالبان مكاسب بطيئة لكن مطردة، وتسيطر حاليا أو تقاتل على مساحة تصل إلى 40 في المئة من أفغانستان.

وكان 23 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثرمن 20 في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة قرب البرلمان الأفغاني بالعاصمة كابول، منتصف شهر يناير.

سكاي نيوز