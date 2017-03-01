ميركل والسيسي يدشِّنان اليوم ٣ محطات كهرباء بـ ٨ مليار يورو

القاهرة – ربيع شاهين:

يدشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها للقاهرة التي تبدأ اليوم وتستغرق يومين 3 محطات للكهرباء بمحافظة بني سويف والعاصمة الادارية الجديدة ومنطقة البرلس كانت قد شيدتها شركة سيمنس، بموجب عقد تجاري تم توقيعه مع مصر.

وفيما ستلتقي ميركل بكل من شيخ اﻷزهر أحمد الطيب وبابا الكنيسة المرقسية تواضروس قال السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي أن بلاده مهتمة بالحوار مع اﻷزهر، في ظل احتضانها حوارا بين اﻷديان بأراضيها، وثمن السفير الدور الكبير الذي تقوم به مصر والأزهر الشريف في مواجهة التطرف واظهار الاعتدال وسماحة الدين الاسلامي ، بعد أن شوهته ممارسات التنظيمات الارهابية.

وحين سئل السفير عن موقف بلاده من اعتبار ادارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الأخوان جماعة ارهابية قال أن لدينا دستورا وقوانين تتعامل مع هذه القضية وكشف عن مراقبة وفحص نشاطات المؤسسات التابعة للأخوان في ألمانيا وقال « لم نحصل علي أية معلومات أو أدلة تقطع باضطلاعهم بأعمال ارهابية أو ممارستهم للعنف « وأضاف « لو حصلنا علي أي أدلة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

وأكد أن مباحثات ميركل في القاهرة ستتناول العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا الذي تضطلع به مصر بدور كبير حرصا منها على وحدة اراضيها، كما يتم تناول موضوع اللاجئين الذي يهم الجانبين وكذا موضوع المؤسسات الالمانية العاملة في مصر ونحن نقترب من التوصل الى حلول لها كما ستتناول وضع المجتمع المدني الذي تعتبره المانيا في غاية الأهمية.

وحول قضية الهجرة غير الشرعية وامكانية الدعم اﻷلماني الذي يمكن أن تقدمه الى مصر لمواجهة الارهاب قال السفير لوي نحن ندعم مصر بكل الجهود، في مواجهة الارهاب سواء علي المستوين الدولي أو المحلي ،ولفت الي أن مصر تعاني من موضوع الهجرة غير الشرعية شأنها شأن ألمانيا ودول الاتحاد اﻷوروبي وان اختلفت وجهات النظر في التعامل مع هذه الظاهرة وعموما نحن ننتظر المناقشات لبحث التعاون المشترك في هذا المجال حين يلتقي الخبراء من الجانبين.