واشنطن وأنقرة تتفاوضان حول مشاركة تركيا في تحرير”الرقة”

أكد الجنرال ستيفن تاونسند قائد عملية التحالف الدولي ضد “داعش” في سوريا والعراق، أن واشنطن تتفاوض مع أنقرة حول مشاركتها المحتملة في عملية استعادة مدينة الرقة السورية من قبضة “داعش”.

وقال تاونسند خلال موجز صحفي أجراه في بغداد، اليوم: “نجري مفاوضات مع الأتراك حول مشاركتهم المحتملة في تحرير الرقة. لا أعرف كيف ستكون مشاركتهم من حيث التعداد”.

يأتي ذلك غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن امكانية مشاركة أنقرة في عملية تحرير الرقة “إذا استدعدت الضرورة.. وبالاتفاق مع التحالف (الدولي بقيادة واشنطن) وروسيا”.

وشدد أردوغان أنه يتعين على و”حدات حماية الشعب الكردية” (YPG)، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا، الانسحاب من مدينة منبج إلى الساحل الشرقي لنهر الفرات.

وفي شأن متصل، قال الجنرال تاونسند إن وحدات حماية الشعب الكردية، وهي القوة الأساسية في تحالف “قوات سوريا الديمقراطية”، يمكن أن تشارك أيضا، “بشكل أو بآخر في تحرير الرقة”.

وتقدم واشنطن الدعم لـ”التحالف العربي السوري” المكون من السوريين العرب العامل داخل “قوات سوريا الديمقراطية”.

وفي معرض إجابته على سؤال حول إنشاء مناطق آمنة في سوريا، أكد تاونسند أن القوات الأمريكية العاملة في سوريا والعراق لم تتلق أوامر بهذا الشأن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قيادة القوات الأمريكية في سوريا والعراق تناقش ما إذا كان من الضروري إنشاء مناطق كهذه”.

المصدر: نوفوستي