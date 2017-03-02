الجيش العراقي يسيطر على طرق الخروج الرئيسية من الموصل

أعلنت السلطات العراقية ان 26 الف شخص من سكان الجانب الغربي للموصل فروا من منازلهم خلال الايام العشرة الاولى من عملية القوات العراقية لطرد الجهاديين من المدينة ،في حين قال قائد عسكري عراقي وسكان بالموصل إن وحدات الجيش التي تدعمها الولايات المتحدة سيطرت على آخر طريق رئيسي للخروج من المدينة كان تحت سيطرة تنظيم داعش مما جعلها تحاصر المتشددين في وسط الموصل.

وقال عميد ركن بالفرقة المدرعة التاسعة بالجيش لرويترز هاتفيا إن الفرقة أصبحت على بعد كيلومتر واحد من «بوابة الشام» في الموصل وهي المدخل الشمالي الغربي للمدينة.

وتابع «نحن نسيطر الآن على الطريق والآن بوابة الشام في مدى الرؤية الفعلية لقواتنا».

وقال سكان الموصل إنهم لم يتمكنوا من التحرك على الطريق السريع الذي يبدأ عند «بوابة الشام» منذ الثلاثاء.

ويربط الطريق الموصل بتلعفر وهي معقل آخر للدولة الإسلامية على بعد 60 كيلومترا إلى الغرب ثم إلى الحدود السورية.

وقال اللواء عبد الوهاب الساعدي نائب قائد جهاز مكافحة الإرهاب الذي تنتشر قواته في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة إن إغلاق الطريق السريع المتجه غربا يعني أن الدولة الإسلامية باتت محاصرة في وسط المدينة.

وقال الساعدي «العديد منهم قتلوا والبعض منهم لازال متمركزا في داخل الأحياء السكنية وعندما تتقدم القطعات فهؤلاء إما أن يقتلوا أو ينسحبوا للخلف».

واعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية امس ن قوات مكافحة الارهاب نجحت في استعادة حي المامون. وقال الفريق الركن عبد الغني الاسدي قائد قوات مكافحة الارهاب في معركة الموصل، في وقت سابق لفرانس برس «ان منطقة (المأمون) مهمة جدا للسيطرة على طريق بغداد والاحياء المحيطة بها».

وتحدث عن «مقاومة عنيفة وشرسة لانهم يدافعون عن هذا الخط، وهو في تقديرنا الخط الرئيسي بالنسبة اليهم».

واصيبت منطقة المأمون باضرار كبيرة، فقد دمرت منازل كثيرة فيها والطرقات مليئة بالحفر بسبب انفجار الالغام بينما تراكم حطام السيارات فوق بعضه البعض.

وقال الميجر جنرال البريطاني روبرت جونز وهو نائب قائد قوة المهام المشتركة للتحالف إن هجوم التحالف يودي بحياة مقاتلي التنظيم بوتيرة أسرع من إمكانية استبدالهم.

وقال قائد القوات الأميركية في العراق اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند إنه يعتقد أن قوات التحالف في غضون ستة أشهر.

وفر آلاف آخرون وساروا في الصحراء صوب خطوط الحكومة أثناء النهار وعبروا خندقا عميقا استخدمته الدولة الإسلامية كتحصين دفاعي فيما يبدو ولوح بعضهم بالأعلام.

وقد اعلنت السلطات العراقية ان 26 الف شخص من سكان الجانب الغربي للموصل فروا من منازلهم خلال الايام العشرة الاولى من عملية القوات العراقية لطرد الجهاديين من المدينة.

وقالت الشابة وداع (20 عاما) التي تمكنت من الفرار من المدينة المحاصرة «انا اتضور جوعا، لم ناكل شيئا تقريبا منذ اربعة ايام».

ووداع من ضمن 26 الف عراقي فروا من الجانب الغربي من الموصل منذ انطلاق العمليات لاستعادة آخر اكبر معاقل الجهاديين في العراق، بحسب ما اعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف امس . ويمثل هؤلاء جزءا صغيرا من حوالى 750 الفا يعيشون في هذه الاحياء ويتوقع ان تتزايد اعدادهم بشكل كبير خلال الايام والاسابيع القادمة، بحسب منظمات انسانية.

(ا.ف.ب-رويترز)