صعوبات في تشكيل الحكومة السودانية

أقر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم بـ”صعوبة تشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة، نظرا للأعداد الكبيرة للقوى السياسية والحركات المسلحة التي شاركت في الحوار الوطني.

وقال البشير في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري في الخرطوم: “تركوا لي فرصة تشكيل الحكومة الجديدة، وهي مسؤولية كبيرة”…”العملية ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة، وسنعبر بسلاسة وتوافق تام إلى الوفاق التام، لأن الهدف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني”.

وأكد الرئيس السوداني على أنه سيكون هناك رضا عام لكل الشعب، وأن النتيجة النهائية هي استقرار وسلام وأمن وطمأنينة أهل السودان ورفاهيتهم ومعيشتهم.

وقال : “قطعنا شوطا كبيرا بتعيين النائب بكري حسن صالح رئيسا للوزراء تنفيذا لمخرجات الحوار”…”وهو رئيس اللجنة العليا لإصلاح أجهزة الدولة، وأعطته الوظيفة الفرصة للتعرف على كل الوحدات الحكومية وتفاصيلها بإيجابياتها وسلبياتها ما وجعلته ملما بكل تفاصيل الأجهزة الحكومية”.

وكان البشير أطلق مبادرة لحوار وطني في كانون الثاني من عام 2014 لمكونات الشعب السوداني السياسية المدنية والعسكرية المختلفة، مطلقا عليه اسم “الوثبة”.

وتمخض عن الحوار الذي قاطعته قوى سياسية وحركات مسلحة، مخرجات أوصت بتشكيل حكومة وفاق وطني.

وفي السياق ذاته، أدى النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، عقب ذلك قال للصحفيين : “أشكر رئيس الجمهورية الذي أولاني هذه الثقة التي أعتز بها، وآمل أن أكون عند حسن ظنه”… “أتمنى أن أحمل الأمانة كتكليف بحقها، خدمة للبلاد التي تخطو في هذه المرحلة على توافق سياسي”.

وأشار صالح إلى أن “ملامح الحكومة الجديدة ستكون على أساس مخرجات الحوار الوطني من كل ألوان الطيف السياسي والقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار”…”بالتالي برنامج هذه الحكومة سيكون عبر مخرجات الحوار بمحاوره المختلفة على رأسها تحسين معاش الناس وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية للشعب السوداني”.

وجرت مراسم أداء اليمين، بحضور رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله، ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل.

وأقر المكتب القيادي لحزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان، تعيين بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس عمر البشير، ليشغل منصب رئيس الوزراء.

يذكر أن البرلمان السوداني صادق في ديسمبر/كانون أول الماضي، على تعديل دستوري استحدث من خلاله منصب رئيس الوزراء لأول مرة منذ وصول البشير إلى السلطة في 1989.

المصدر: وكالات