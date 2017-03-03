عملية أمنية تجهض هجوما إرهابيا وتصفي مسلحين بالجيزة

أكد مصدر أمنى مصري مقتل 4 مسلحين كانوا يعدون لتنفيذ هجوم إرهابي بمدينة كرداسة، في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة فجر الجمعة.

وقال المصدر إنه تم رصد تحركات العناصر المطلوبة، وتبين أنهم استأجروا شقة بتقاطع شارع فيصل مع ميدان الرماية، يتخذونها وكرا لتصنيع المواد المتفجرة، وتخزين الأسلحة والذخيرة.

وأضاف أنه تم الدفع بعناصر من قطاع الأمن الوطني، مدعومة بمجموعات قتالية للتعامل معهم، ووقع تبادل لإطلاق النار، أسفر عن مقتل المجموعة المسلحة.

وعثرت قوات الأمن في شقة المجموعة المسلحة على أسلحة نارية وعبوات متفجرة وكمية من الرصاص كانت معدة لتنفيذ هجوم إرهابي.

سكاي نيوز