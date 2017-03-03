مقدسي يحمل الحكومة السورية مسؤولية الإخفاق بجنيف

حملت مجموعة المعارضة السورية المعروفة باسم منصة القاهرة الجمعة، الحكومة السورية مسؤولية الإخفاق في التوصل إلى تسوية سلمية حتى الآن في البلاد.

وقال المتحدث باسم المنصة جهاد مقدسي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وفد المنصة، مع مبعوث الأمم القاهرة المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستوار إن التداخلات الدولية في الأزمة السورية قد أطالت أيضا أمد الأزمة.

كما أوضح أنه “من الأهمية بمكان أن تجلس المعارضة في وفد واحد أمام وفد النظام للتفاوض على المحاول الأساسية للمباحثات وهي نظام الحكم والدستور والانتخابات”.

وأشار مقدسي إلى “وجود توافق في الآراء بين تيارات المعارضة على تشكيل ثلاثة فرق عمل تمسك بتلك الملفات بشكل متواز ولا مانع من إضافة فريق رابع يتولى ملف مكافحة الإرهاب”.

وطالب المجتمع الدولي بدعم تلك الفكرة لتسهيل انطلاق مسار المباحثات المباشرة “ونبذ النوايا غير الطيبة”.

وأشار إلى وجود آلية للتنسيق بين منصة القاهرة وبين الهيئة العليا للتفاوض واصفا إياها بالتموضع الوسطي بهدف التنسيق لوضع اتفاق تسوية قابل للحياة ويرضي جميع الأطراف.

سكاي نيوز